Detenidos en las zonas comerciales de la ciudad

En el marco de los operativos preventivos, personal policial procedió a efectuar nuevas aprehensiones en las zonas comerciales de la ciudad. Fueron tres sujetos por diferentes delitos.

En el barrio Villa Talleres, un sujeto fue aprehendido tras una identificación al establecerse que poseía pedido de captura.

Efectivos de UPPL afectados a tareas preventivas en zona comercial emplazada en dicho sector de la ciudad, procedieron en Avenida República y Chaco a la identificación de un sujeto de 49 años de edad, estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que el mismo registraba pedido de captura activo en el marco de causa caratulada LESIONES LEVES CALIFICADAS a requerimiento del Juzgado Correccional N° 1 de Junín. El mismo fue aprehendido, trasladado a sede de Comisaría Segunda y puesto a disposición de la Justicia.

El segundo caso fue en zona céntrica, donde tras una identificación se procedió a la aprehensión de un sujeto con un arma blanca, quien a su vez poseía pedido de captura.

Efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL afectados a tareas preventivas en zona comercial céntrica, procedieron en calles Lebenshon y Mitre a la aprehensión de un sujeto. Dicho procedimiento se efectivizó luego de secuestrarse en poder del mismo un arma blanca y establecerse a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que registraba pedido de captura activo por el delito de ROBO a requerimiento del Juzgado Correccional N° 2 de Junín. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera por INFRACCION ARTÍCULO 42 LEY 8031 y por la captura que pesa sobre el mismo, y puesto a disposición de la Justicia.

El tercer hecho también ocurrió en zona céntrica, donde un sujeto fue aprehendido tras ser identificado con marihuana en su poder.

Efectivos del Cuerpo de Bici Policías afectados a tareas preventivas en zona comercial céntrica, procedieron en calles Arias y Mitre a la identificación de un sujeto mayor de edad, a quien le secuestraron en su poder envoltorio con marihuana. El mismo fue trasladado a Comisaría Primera por INFRACCION LEY 23.737 y puesto a disposición de la Justicia.

Fuente laverdad