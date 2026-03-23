Menos carne en comedores escolares: La defensa del Observatorio Nutricional de la ciudad

Polémica por el SAE en Junín: cuestionan que se minimice la falta de carne en los comedores escolares

La falta de carne en los comedores escolares de Junín volvió a encender el debate político y social en torno al funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE). En medio de los cruces entre el Municipio y la Provincia por la responsabilidad en la provisión de alimentos, desde el Observatorio Nutricional local buscaron llevar tranquilidad al asegurar que la situación no afecta los requerimientos. Sin embargo, esa postura empieza a generar cuestionamientos por relativizar un faltante que, en condiciones normales, no debería ocurrir.

La nutricionista Julieta Pino, integrante del Observatorio de la ciudad, sostuvo que la ausencia de carne puede ser compensada con otros alimentos como huevos, lácteos y legumbres, y que los menús se readecuaron para sostener el aporte nutricional. Según explicó en una entrevista con La Verdad, durante la primera semana de clases se cumplió con la planificación original y luego se implementaron estrategias para redistribuir los recursos disponibles entre escuelas.

“El consumo de carne no es la única forma de cubrir los requerimientos de proteínas animales. Estamos mandando queso, huevos y ricota. Y el aporte de proteína vegetal no es menos importante, a través de legumbres y cereales integrales", aseguró.

No obstante, el argumento técnico deja de lado un punto central: el problema no es solo nutricional, sino también de calidad y regularidad en la prestación del servicio.

Desde distintos sectores advierten que justificar la falta de carne bajo criterios estrictamente nutricionales implica correr el eje de la discusión. El SAE no está pensado únicamente para cubrir mínimos alimentarios, sino también para garantizar una dieta equilibrada y adecuada, especialmente en contextos donde muchos chicos dependen de ese plato diario como principal comida. En ese sentido, reemplazar sistemáticamente un alimento clave como la carne expone más una falla estructural que una simple contingencia.

Además, si bien desde el Observatorio destacaron el esfuerzo de directivos, auxiliares y cocineros para sostener el servicio, lo cierto es que la situación evidencia problemas en la cadena de provisión y en el financiamiento. La propia Pino reconoció inconvenientes con el proveedor de carne y admitió que el aumento en el consumo de otros productos tensiona el abastecimiento general.