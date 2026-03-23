Sava tras el triunfo verde: “El partido era muy importante para nosotros"

Sarmiento logró un sólido triunfo por 2 a 0 ante Aldosivi y, tras el partido, su entrenador Facundo Sava valoró tanto el resultado como el proceso que atraviesa el equipo, destacando el crecimiento sostenido del plantel en las últimas fechas.

“El partido era muy importante para nosotros”, aseguró el DT, quien remarcó su conformidad con el rendimiento de los jugadores no solo en este encuentro, sino a lo largo de los últimos compromisos. En ese sentido, puso el foco en la entrega y la predisposición del grupo, tanto en la competencia como en los entrenamientos.

Sava también subrayó que el equipo atraviesa una etapa de evolución, en gran parte explicada por la incorporación de nuevos futbolistas en los torneos recientes. “Se van conociendo entre ellos y también con nosotros como cuerpo técnico, y eso se empieza a ver en la cancha”, explicó.

El entrenador hizo hincapié en la importancia de sostener este proceso en el tiempo y consideró que los resultados positivos son una consecuencia del trabajo diario. “Estamos en un crecimiento constante”, afirmó.

Por último, Sava se mostró especialmente conforme con la construcción del grupo, al que consideró uno de los pilares del presente del equipo. “Estoy muy contento con el resultado, con el juego y con el grupo”, cerró.

Con este triunfo, Sarmiento suma confianza y consolida una idea de juego que, según su entrenador, comienza a dar señales claras de maduración.