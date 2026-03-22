El Verde sacó pecho en Junín

Sarmiento derrotó a Aldosivi por dos a cero, en un partido jugado en el Estadio Eva Perón, este domingo por la tarde, por la décima segunda jornada del Torneo Apertura. Cristian Zabala y Junior Marabel, de penal, anotaron los goles del Verde que jugó con un jugador menos por la expulsión de Diego Churín a los 32 minutos del primer tiempo y llegó a los 13 puntos en la Zona B.

Con tres cambios y con García siendo una especie de comodín para ser central o medio, Sarmiento presentó un 5-3-2 para enfrentar a una disposición táctica similar de Aldosivi y en el inicio, tanta preocupación por lo táctico y neutralizar al rival repercutió directamente en un juego aburrido, impreciso y por momentos inmirable.

Las únicas ocasiones de riesgo en los primeros 20 minutos fueron un disparo de Villalba que Werner sacó sobre el palo izquierdo y un cambio de orientación del Tiburón que, sorpresivamente, encontró demasiado solo por la derecha a González pero el remate, ingresando al área, fue despejado por Burrai. Además, a los 28, luego de un tiro de esquina, Seyral cabeceó en el primer palo y la pelota salió junto al poste opuesto.

A lo que parecía una insinuación para cambiar el trámite le continuó la expulsión de Churín, que llegó tarde a la marca y se fue de la cancha a los 32.

Pero cuando todo se volvía en contra y el primer tiempo se iba, Santamaría realizó un lateral al área, Marabel se apoyó con García, este envió el centro atrás, Gómez remató y en el camino Zabala desvió para anotar el uno a cero que fue confirmado por el VAR ya que en primera instancia se había sancionado fuera de juego.

Para la segunda parte, el visitante pasó a formar 4-3-3 con el ingreso de Guzmán y el local quedó 4-4-1. Sin embargo, los marplatenses no podían hacer pesar el hombre de más y a los diez Oreja efectuó otras dos variantes. Y ahí sí Aldosivi se plantó en campo contrario y Sarmiento se replegó intentando sostener la ventaja.

En ese duelo de posturas antagónicas, el Verde contó con un remate de Zabala tras una contra y Cordero cabeceó un centro pasado de Guzmán al lado del palo.

El partido se jugaba cerca del arco de Burrai, sin peligro, aunque el conjunto de Sava encontró respiro con los ingresos de Salle y Contrera para sostener la pelota en otro sector del campo y primero Marabel cabeceó un centro atrás de Santamaría que el arquero sacó junto al palo y luego una escalda de Insaurralde terminó en penal. El Chaco recuperó en tres cuartos, pasó entre dos rivales, amagó a dar el pase afuera, fue hacia el área y cuando entró fue derribado. Marabel se hizo cargo de la falta y estampó el dos a cero a los 40 minutos para enderezar una tarde que había arrancado torcida.

Síntesis:

Sarmiento 2: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Jonatan Gómez, Manuel García, Carlos Villalba; Cristian Zabala; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Cambios: ST: 26′ Santiago Salle por Gómez. 32′ Julián Contrera por Zabala; 45′ LucasSuárez por Pasquini, Pablo Magnín por Marabel y Facundo Alaggia por Villalba.

Amonestados: ST: 36′ Salle. 42′ Marabel. 46′ Contrera.

Incidencia: PT: 33′ expulsado Diego Churín.

Goles: PT: 45′ Cristian Zabala. ST: 40′ Junior Marabel, de penal.

Aldosivi 0: Axel Werner; Rodrigo González, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Franco Leys, Martín García; Agustín Palavecino y Junior Arias. DT: Facundo Oreja.

Cambios: ST: Natanael Guzmán por Román; 13′ Esteban Rolón por Gino y Guillermo Enrique por González. 22′ Nicolás Cordero por Arias. 31′ Alejandro Villarreal por Martín García.

Amonestados: ST: 2’Gino. 46′ Leys. 50′ Rolón.

Estadio: Eva Perón.

Arbitro: Bruno Amiconi.

Nota: Federico Galván.

Fotos: Mariano Morente.