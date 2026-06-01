La guardia del HIGA Junín registra un aumento de consultas por enfermedades respiratorias

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de las enfermedades respiratorias propias de la temporada, la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Junín trabaja con una alta demanda de pacientes.

Desde el centro de salud señalaron que durante las últimas semanas se registró un incremento en las consultas vinculadas a patologías respiratorias como bronquiolitis, gripe y neumonía, situaciones que suelen multiplicarse durante los meses más fríos del año.

Ante este escenario, destacaron el compromiso del personal de salud que se desempeña en la guardia, atendiendo a cada persona que llega al hospital en busca de asistencia médica.

Asimismo, solicitaron la colaboración de la comunidad para optimizar los recursos disponibles. En ese sentido, recomendaron que los pacientes con cuadros leves concurran al centro de atención primaria o unidad sanitaria más cercana, reservando la guardia hospitalaria para las situaciones de mayor complejidad o urgencia.

“El aumento estacional de enfermedades respiratorias genera una mayor demanda de consultas. Nuestro equipo está presente y comprometido con cada persona que llega”, expresaron desde el HIGA Junín.

La medida busca garantizar una atención más rápida y eficiente para quienes requieren asistencia inmediata, en un contexto donde las enfermedades respiratorias vuelven a ocupar un lugar central en la atención sanitaria de la región.