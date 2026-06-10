Operativo rural en Junín: Secuestran 17 kilos de pejerrey y sancionan a quince cazadores furtivos en Junín

El Comando de Prevención Rural de Junín desplegó una serie de intensos operativos de control en todo el partido que dieron como resultado la confección de numerosas actas por infracciones a las leyes de caza y pesca de la provincia de Buenos Aires. Las actuaciones policiales se desencadenaron tras recibir reiteradas denuncias a la línea de la Guardia de la fuerza, así como alertas radiales mediante los servicios de emergencia, la plataforma municipal Ojos en Alerta y el programa rural Tranqueras Conectadas.

En la zona rural, los efectivos policiales lograron detectar y sancionar a quince personas que practicaban la caza furtiva dentro del ámbito jurisdiccional. A todos los involucrados se les labraron infracciones enmarcadas en la Ley 10.081/83 del Código Rural de la provincia, dándose inmediata intervención al Ministerio de Desarrollo Agrario para que determine las penalidades correspondientes.

De manera simultánea, y a pedido expreso de la Secretaría de Seguridad local, la fuerza rural intensificó el patrullaje preventivo en las inmediaciones de los diferentes espejos de agua de la región para combatir de forma directa la pesca ilegal. Las tareas de vigilancia se concentraron especialmente durante la tarde y la noche en los sectores más vulnerables de las lagunas del partido.

Como consecuencia de este despliegue, la policía interceptó en el puente de la Ruta Nacional 7, donde cruza el canal del Salado, a un pescador oriundo de Junín que utilizaba redes de tipo mediomundo de fabricación casera. En su poder se hallaron aproximadamente 17 kilogramos de pejerreyes, mercadería que fue secuestrada y decomisada en el lugar por violar las normativas vigentes.

Finalmente, las autoridades informaron que durante las mismas recorridas se detectó a otros ocho ciudadanos que pescaban en la zona sin contar con la documentación correspondiente. Los efectivos les labraron las actas de infracción bajo los lineamientos de la Ley Provincial de Pesca Número 11.477, cuyas actuaciones también fueron derivadas a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario.