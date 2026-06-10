Ponen en marcha el ciclo 2026 de equinoterapia en Junín

El intendente de Junín, Juan Fiorini, junto a la Fundación de Equinoterapia acompañaron el inicio de las actividades de esta disciplina, la cual se lleva a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), con una propuesta destinada a promover el bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de niños y adolescentes de la ciudad. La jornada contó con la participación de alumnos de la Escuela de Educación Especial N° 501 y reunió a representantes de distintas instituciones que forman parte de este trabajo articulado.

En el marco del comienzo del ciclo 2026, se anunció la incorporación de un programa de becas educativas que permitirá que diez estudiantes accedan a las actividades de equinoterapia con acompañamiento profesional. La iniciativa busca fortalecer una política de inclusión sostenida en el tiempo y reafirma el compromiso conjunto entre el Municipio, la Fundación de Equinoterapia, la Sociedad Rural y la comunidad para generar más oportunidades para quienes más lo necesitan.

Cabe recordar que el inicio de las actividades fue posible gracias al esfuerzo coordinado de la comunidad y a las gestiones conjuntas que permitieron sostener e impulsar este espacio de gran valor social tras el convenio que fue firmado el pasado 3 de junio.

Al respecto de esto, el intendente municipal Juan Fiorini manifestó: “Como los últimos años, en este 2026 queríamos estar acompañando con hechos concretos, si bien las clases comenzaron un poco más tarde de lo esperado, para mí es muy importante que se pueda sostener y que los chicos puedan estar hoy presentes en este taller de equinoterapia, y quiero felicitar principalmente a la fundación y a Hernán (Guibelalde) por tomar la decisión y trabajar para que esto se logre".

"Como gobierno tomamos la decisión de brindar una colaboración y agregar este año la posibilidad de que alumnos puedan sumarse a través de becas del municipio para equinoterapia ya que vamos a tener la posibilidad de que 10 estudiantes accedan y que puedan ser acompañados con becas educativas brindadas desde el Gobierno de Junín", declaró sobre la decisión que se tomó desde el Ejecutivo.

Finalmente, Fiorini subrayó el valor social de la iniciativa y sostuvo que "para nuestra gestión es importante trabajar en conjunto como lo hacemos todo el año con la Sociedad Rural y con el resto de las instituciones, este es un espacio que brinda oportunidades a niños y adolescentes de tener un lugar para trabajar con los caballos, para tener educación, más salud y mejor bienestar acompañados por profesionales, y desde ese lado creemos que es muy importante".

Por su parte, Hernán Guibelalde, presidente de la Sociedad Rural de Junín y de la Fundación de Equinoterapia, expresó: "Las expectativas siempre son las mejores y esperamos que la fundación siga creciendo, que podamos seguir ayudando a la mayor cantidad de chicos de Junín que así lo requieran porque la evolución y el beneficio que tiene el caballo es algo que nos atraviesa a todos y sobre todo a los chicos, es espectacular".

"Estamos muy agradecidos por el apoyo del municipio, que se da en este marco de un taller que viene dándose desde hace un montón de años, la fundación arrancó hace mucho tiempo atrás y es un trabajo en conjunto que venimos haciendo junto a toda la comunidad y nosotros hemos consolidado nuestra personería jurídica, por lo que la articulación es muy importante", repasó el dirigente sobre este proyecto.

Para concluir, Guibelalde remarcó el carácter comunitario del proyecto y afirmó: "Esto surgió en colaboración con todas las instituciones de la ciudad como el Ejército, la Universidad, el Instituto N° 20, es mucho trabajo en conjunto de toda la comunidad de Junín para el beneficio de los chicos, si bien arrancamos un poco más tarde por alguna cuestión estrictamente pedagógica o de reestructuración de las escuelas, pudimos dar inicio y esto es el reflejo de trabajar todos en conjunto por los chicos que lo necesitan".