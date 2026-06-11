Petrecca defendió la "transparencia" de su gestión y desafía al Tribunal de Cuentas

En medio de las críticas de la oposición por la falta de transparencia en la administración municipal y tras el reciente fallo del Tribunal de Cuentas que cuestionó la utilización de Grupo Junín como empresa intermediaria para realizar contrataciones directas, el intendente Pablo Petrecca salió a defender la gestión y destacó los resultados obtenidos por el Municipio en materia de acceso a la información pública.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal resaltó que Junín volvió a ubicarse entre los municipios bonaerenses con mayor nivel de transparencia fiscal y alcanzó el puntaje máximo en la evaluación correspondiente.

“Mientras el 36% de los municipios bonaerenses presentan niveles bajos, regulares o nulos de transparencia fiscal, el Gobierno de Junín volvió a ubicarse entre los municipios con cumplimiento estricto y alcanzó el máximo puntaje posible”, afirmó Petrecca.

El mandatario local sostuvo además que la administración municipal mantiene una política activa de rendición de cuentas y acceso a la información para los vecinos.

“Creemos en un Estado que rinde cuentas, muestra sus números y le permite a cada vecino saber cómo se administran los recursos públicos”, señaló.

Finalmente, dejó una definición que fue interpretada como una respuesta directa a los cuestionamientos de los sectores opositores: “La transparencia no es un discurso. Es una forma de gobernar”.

Las declaraciones llegan luego de que el Tribunal de Cuentas bonaerense objetara el mecanismo utilizado por el Municipio para determinadas contrataciones realizadas a través de Grupo Junín S.A., una observación que derivó en cargos económicos contra funcionarios municipales y que generó fuertes críticas desde distintos espacios políticos de la ciudad.

En ese contexto, desde el Ejecutivo local buscan respaldar su gestión exhibiendo los indicadores de transparencia fiscal publicados por organismos especializados, donde Junín volvió a ubicarse entre los distritos con mejor desempeño de la provincia de Buenos Aires.