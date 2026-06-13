Salarios en crisis: UDOCBA Junín reclama mejoras urgentes y apunta contra los gobiernos local y nacional

La crisis económica golpea con fuerza al sector educativo bonaerense y las demandas salariales se intensifican. En una entrevista concedida a Grupo La Verdad, la dirigente de UDOCBA Junín y consejera escolar por Fuerza Patria, Cecilia Paolizzi, lanzó duras críticas contra las administraciones nacional y municipal por su gestión en materia de educación, al tiempo que reclamó medidas urgentes para recomponer los ingresos de los trabajadores de la educación.

La referente sindical describió un panorama preocupante para el sector. “Nosotros, como gremio, tenemos que ser conscientes de lo que están pasando los docentes, que no llegan ni a mitad de mes. Necesitamos que no pierdan salarios frente a los índices inflacionarios”, manifestó en primer lugar Paolizzi, advirtiendo que la problemática afecta a los trabajadores en general.

Al evaluar las responsabilidades políticas, marcó una clara diferencia entre las distintas administraciones, reconociendo la complejidad que atraviesa el territorio bonaerense por la quita de recursos. “Entendemos la situación compleja de Provincia y que Nación tiene responsabilidad por no girar los fondos que corresponden”, explicó.

A pesar de declararse aliada al oficialismo provincial, la dirigente gremial subrayó la independencia de su espacio al momento de defender los derechos laborales. “Yo soy defensora de la gestión de Kicillof, pero en este momento hay que salir a defender el salario del docente. A Axel le agradezco lo que le tengo que agradecer y le reclamo lo que hay que reclamar, esa es nuestra función como gremio”, sentenció, recordando que UDOCBA mantiene una línea de coherencia histórica que los llevó a reclamar tanto a la gestión de María Eugenia Vidal como a la actual.

Asimismo, apuntó contra el Gobierno nacional y el municipio local por considerar a la educación como un gasto en lugar de una inversión, cuestionando los giros discursivos de las autoridades locales. “Yo agradezco las obras que se hacen y que la gestión del gobierno provincial piense que educación es inversión, cosa que no pasa con el municipio local y en Nación. Llama la atención que se hayan dado cuenta recién ahora. Igualmente más vale tarde que nunca, o tal vez mienten un poco más”, lanzó.

Finalmente, la entrevistada se refirió al plan de desendeudamiento propuesto por el titular del Banco Provincia, Juan Quattromo, en un contexto de mora creciente en el sector bancario y en billeteras virtuales. Si bien reconoció el rol de la entidad financiera, Paolizzi remarcó que la solución de fondo es salarial. “Otras medidas ayudan, pero el docente necesita plata en el bolsillo. Un plan de desendeudamiento nos acompaña, pero en vez de eso necesitamos dinero para justamente no llegar a esa situación”, concluyó.