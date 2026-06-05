La municipalidad informó que se realizaron 936 trámites de licencias de conducir en mayo. Remarcaron la importancia de continuar acercando los cursos de educación vial a distintos barrios de la ciudad como una herramienta clave para facilitar el acceso a la primera licencia y promover una conducción más segura y responsable.

En este marco, también se destacó el trabajo articulado que se lleva adelante junto a la Agencia Municipal de Seguridad Vial y la agrupación Estrellas Amarillas, tanto en las capacitaciones barriales como en las acciones destinadas a jóvenes conductores. Desde el área también señalaron que estas iniciativas buscan fortalecer la concientización vial y generar condiciones que contribuyan a la reducción de la siniestralidad en calles y rutas.

A propósito de esto, Carlos Palma, director de Licencias de Conducir del Gobierno de Junín, valoró el trabajo que se viene desarrollando para acercar los cursos obligatorios a distintos sectores de la ciudad, y explicó: “Estas capacitaciones están especialmente dirigidas a quienes tramitan su primera licencia o a aquellas personas que tienen el carnet vencido desde hace más de dos años, para nosotros, llevar los cursos a los barrios es beneficios porque permite facilitar el acceso a la información, resolver dudas frecuentes y generar una mayor cercanía con los vecinos, permitiendo que en el momento de realizar el trámite haya dudas despejadas con el fin de agilizarlo”.

Asimismo, resaltó el acompañamiento permanente de la Agencia Municipal de Seguridad Vial y de la agrupación Estrellas Amarillas en cada una de estas jornadas, y al respecto sostuvo: “Es importante el trabajo en equipo, el contacto directo con los vecinos permite abordar distintas situaciones vinculadas a la conducción responsable y reforzar conceptos fundamentales para la seguridad vial, estas acciones tienen un valor adicional porque brindan herramientas prácticas y conocimientos que muchas veces resultan determinantes al momento de obtener una licencia de conducir”.

En cuanto a los números registrados durante los primeros cinco meses del año, el funcionario informó que “se realizaron un total de 5.533 licencias, de las cuales 983 correspondieron a licencias originales, y esto representa aproximadamente entre un 17 y un 18 por ciento del total de los trámites efectuados, y si bien esto se trata de un porcentaje importante, existe margen para seguir incrementando la cantidad de personas que completan el proceso de obtención de la primera licencia, y eso nos pone muy contentos, porque es nuestra forma de acompañar al vecino”.

“Una de las dificultades observadas es que muchas personas se inscriben para participar de los cursos o solicitan turnos para realizar el trámite, pero finalmente no concurren, se trata de una situación habitual dentro de parámetros normales y pese a esto, los resultados obtenidos continúan siendo positivos en términos de participación y alcance de las políticas implementadas”, dijo en referencia a esta situación.

Por otro lado, Palma se refirió a la iniciativa Licencia Joven y destacó la buena respuesta obtenida durante las actividades de lanzamiento: “Es un programa que inició hace apenas una semana y ya participaron alrededor de 80 personas, una cifra que para nosotros desde el área, es significativa y demuestra el interés de los jóvenes por acceder a su licencia de conducir bajo una formación adecuada y con herramientas que promuevan conductas responsables al volante, hacemos mucho hincapié en esto”.

Finalmente, expresó las expectativas del área respecto de los próximos meses y señaló que “durante el receso invernal suele registrarse un incremento en la cantidad de jóvenes que realizan el trámite, aprovechando las vacaciones escolares y universitarias, el principal objetivo de todas estas acciones es continuar fortaleciendo la educación vial y contribuir a la disminución de los accidentes de tránsito, lo más importante es que todo este trabajo sirva para seguir reduciendo la cantidad de siniestros en las calles de nuestra ciudad y en las rutas”.