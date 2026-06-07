El festival "gratuito" que le costó más de 63 millones de pesos a los juninenses: polémica por el uso de los fondos públicos

El millonario gasto de fondos públicos en el festival musical "gratuito" "Actitud Rock & Bike 2026", puso bajo la lupa las prioridades de la actual gestión municipal, encabezada interinamente por el foráneo Juan Fiorini. En un contexto económico donde la austeridad debería mandar, las órdenes de compra oficiales revelaron un desembolso consolidado de $63.068.069,00 de fondos públicos para financiar las dos jornadas del mencionado event, que se realizó el 23 y 24 de enero pasado.

El contraste es alarmante: el dinero de los contribuyentes juninenses que podría haber financiado extensiones de redes de agua potable, mejoras en el alumbrado público, para combatir la inseguridad o el bacheo de calles de tierra intransitables, terminó diluido en contratos artísticos millonarios, gastos suntuarios y tecnología de entretenimiento.

La radiografía de los millonarios gastos

El análisis de las contrataciones complementarias y técnicas deja en evidencia el uso discrecional y millonario del presupuesto local:

Espectáculo Central (Orden de Compra N° 9): Un solo grupo musical, la banda de rock nacional Catupecu Machu, se llevó la tajada mayor con un pago de $40.968.000,00 a la firma GTN S.R.L. por su presentación en el Parque Natural Laguna de Gómez.

Sonido, Iluminación y Estructuras "Ring" (Órdenes de Compra N° 433, N° 429 y N° 304): El equipamiento del escenario demandó cifras astronómicas. Se pagaron $5.500.000,00 por el alquiler de estructuras "RING" y sonido al proveedor Piedrabuena Fernando Sebastián (OC N° 433); un contrato complementario de $2.300.000,00 a Salaverri Leopoldo (OC N° 429); $3.025.000,00 por el alquiler de un grupo electrógeno de 100 KVA para ambas jornadas y $500.000,00 abonados a Gómez Mauricio Germán (OC N° 304) por el servicio de backline y batería.

Casco de Realidad Virtual, Servicio de Lunch y Regalería (Órdenes de Compra N° 466, N° 599 y N° 360): En una de las decisiones más polémicas, el municipio gastó $1.175.000,00 en adquirir un Casco de Realidad Virtual Tipo Meta Quest 3S al proveedor Damiano Luis María (OC N° 466). Además, se destinaron $980.000,00 para un servicio de lunch brindado por la firma Patay S.R.L. (OC N° 599) y $48.000,00 a favor de Delamer Juan Carlos (OC N° 360) para la confección de 20 mates de algarrobo personalizados.

Seguridad Privada y Alojamiento Hotelero (Órdenes de Compra N° 279, N° 300, N° 428 y N° 298): El operativo de seguridad privada, con apenas 10 operarios por jornada, demandó $2.442.700,00 otorgados a Barrera Omar Daniel (OC N° 279). Por su parte, el alojamiento de las comitivas sumó un total de $1.337.000,00 repartidos entre Ainesa Amalia René ($1.050.000,00 mediante la OC N° 300 y $105.000,00 mediante la OC N° 428) y Avenida Hotel S.R.L. ($182.000,00 mediante la OC N° 298).

El intendente interino en el Actitud Rock & Bike

Disparidad Presupuestaria con los Artistas Locales (Órdenes de Compra N° 242, N° 304 y N° 601)

La grilla del festival no solo expuso un derroche de fondos hacia afuera, sino una profunda injusticia interna. Mientras la banda "Parientes" —vinculada al exfuncionario municipal Guido Covini— percibió la generosa suma de $3.500.000,00 bajo la Orden de Compra N° 242 extendida a Covini Emilio Bernardo. Los grupos locales de extensa trayectoria en Junín sufrieron el ajuste: "Calaveras y Diablitos" cobró $800.000,00 (OC N° 304), la agrupación "Me Sigue Llamando" apenas $250.000,00 y el grupo artístico "El Muro" cerró la lista con una asignación de apenas $200.000,00 pagaderos a León Gonzalo Rubén (OC N° 601).

El doble discurso de la austeridad de Petrecca-Fiorini

Este fenomenal desembolso de fondos públicos expone, además, un flagrante doble discurso por parte de la conducción política local. Cabe recordar que, al presentar el presupuesto 2024 el entonces intendente Pablo Petrecca —hoy de licencia— justificó severos ajustes bajo la premisa de que, "siguiendo los pasos del Gobierno Nacional, la Municipalidad de Junín implementa recortes significativos y estrategias innovadoras para enfrentar la crisis económica".

En aquel mensaje se anunciaba con énfasis un conjunto de medidas de austeridad para paliar el impacto de la crisis en las arcas municipales, dictaminando expresamente la suspensión de los eventos masivos y de todos sus gastos asociados, mencionando de manera directa la cancelación de este mismo "Rock & Bike" y del "Cumbia Fest".

Sin embargo, aquella estricta receta de "no hay plata" parece haber quedado en el olvido: las restricciones impuestas por Petrecca contrastan drásticamente con las libertades presupuestarias que hoy se toma su propio cuñado e intendente interino, Juan Fiorini, quien no dudó en autorizar un festival multimillonario que sepulta cualquier relato de coherencia y austeridad fiscal para la ciudad.

¿Qué se podría haber hecho en los barrios con $63 millones?

Mientras el Ejecutivo local destina fortunas a un evento de dos días, las necesidades estructurales en las afueras de la ciudad exponen un abandono sistemático. Vecinos de distintos puntos de Junín reclaman diariamente por servicios esenciales que se podrían haber financiado o reforzado directamente con este presupuesto: