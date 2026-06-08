Conmoción en el Hospital de Junín por el repentino fallecimiento de una enfermera en pleno horario laboral

El trágico episodio tuvo lugar en las últimas horas en las instalaciones del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Abraham Piñeyro de Junín.

La víctima, identificada como Natalia Boza, se desempeñaba en el tercer piso del establecimiento sanitario de referencia para la Región Sanitaria III.

El hecho causó un impacto inmediato y un clima de absoluta consternación tanto entre sus compañeros de turno como en la sociedad civil.

Detalles del trágico suceso

La profesional de la salud se encontraba cumpliendo con sus tareas habituales dentro del nosocomio cuando sufrió una descompensación repentina.

A pesar de que sus colegas y el equipo médico del hospital iniciaron de forma inmediata las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar, no lograron revertir el cuadro y se constató su deceso.Reacciones y dolor en la comunidad

La seccional local de la Asociación de Profesionales de la Salud (CICOP Junín) emitió un comunicado oficial para manifestar su pesar.

En el escrito, la organización gremial envió sus condolencias a familiares, amistades y compañeros de trabajo, ponderando además el notable compromiso, calidez y dedicación profesional que caracterizaron la trayectoria de la enfermera.

Fuelte Chacabuquero