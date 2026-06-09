Uso de Grupo Servicios Junín S.A. como intermediaria: La oposición le pide al Ejecutivo que brinde detalles de la maniobra

El Bloque de Concejalas y Concejales de Fuerza Patria presentó un Proyecto de Comunicación en el Honorable Concejo Deliberante de Junín mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo Municipal información y explicaciones sobre una contratación vinculada a la adquisición de luminarias LED, observada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa surge a partir de una resolución del organismo provincial de control correspondiente al Expediente N.º 3-059.0-2024 (informada en exclusiva por Junín Digital), donde se analizó el procedimiento de compra realizado a través de Grupo Servicios Junín S.A. (SAPEM). Según lo señalado por el Tribunal de Cuentas, la operatoria derivó en la desaprobación de gastos por un monto de $12.818.038,97.

De acuerdo con los antecedentes mencionados en el proyecto, la Municipalidad de Junín habría emitido una orden de compra por $147.744.703 a favor de Grupo Servicios Junín S.A., mientras que la totalidad de los bienes habría sido adquirida posteriormente a un proveedor por un monto inferior.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas habría observado que la empresa proveedora se encontraba inscripta como proveedora municipal, cuestionando la intermediación realizada y señalando la necesidad de garantizar los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y libre competencia en las contrataciones públicas.

En este marco, Fuerza Patria solicita que el Ejecutivo remita al Concejo copia íntegra de la resolución del Tribunal de Cuentas y toda la documentación administrativa relacionada con la contratación observada.

Además, el proyecto propone la citación a comisión del Contador Municipal, Mauro Jacobs; del Jefe de Compras, Daniel Barrenechea; del Presidente del Directorio de Grupo Servicios Junín S.A., Pablo Torres; y de cualquier otro funcionario que hubiera intervenido en el procedimiento, con el objetivo de brindar explicaciones institucionales y responder consultas de los concejales.

Desde el bloque señalaron que el pedido se enmarca en las facultades de control que corresponden al Honorable Concejo Deliberante y busca garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos municipales.