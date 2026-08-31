La crisis económica se profundiza en Junín: En julio aumentó la cantidad de vecinos en mora y la deuda ya supera los $256 mil millones

La situación económica de los hogares de Junín volvió a mostrar señales de deterioro durante julio. Los nuevos datos del Mapa de la Deuda permiten comparar la evolución de la situación financiera de los vecinos con respecto a junio y muestran un incremento tanto en la cantidad de personas endeudadas como, especialmente, en aquellas que presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones.

El dato más significativo aparece en la cantidad de vecinos en mora. En junio eran 10.197 y en julio pasaron a ser 11.177. Son 980 personas más en apenas un mes, lo que representa un crecimiento del 9,61%.

El incremento resulta particularmente relevante porque fue muy superior al aumento registrado en el universo total de deudores. La cantidad de personas con deudas pasó de 48.216 en junio a 50.059 en julio, es decir, 1.843 más, con un crecimiento del 3,82%.

La fotografía de julio muestra entonces que no solamente aumentó la cantidad de personas endeudadas: creció todavía más rápido el número de quienes no están pudiendo cumplir con sus pagos.

La deuda de los juninenses ya supera los $256 mil millones

El volumen total de deuda también registró un aumento significativo.

En junio, los vecinos de Junín acumulaban $251.255,33 millones en deudas. En julio, esa cifra llegó a $256.106,09 millones.

Son $4.850,76 millones más en un solo mes, un incremento del 1,93%.

Pero el comportamiento de la deuda en mora es todavía más preocupante. En junio alcanzaba los $35.764,40 millones, mientras que en julio llegó a $36.897,36 millones.

En términos absolutos, son $1.132,96 millones adicionales en obligaciones que se encuentran en situación de mora, un incremento del 3,17%.

De esta manera, mientras la deuda total aumentó casi 2%, la deuda en mora creció por encima del 3%.

Más personas con problemas para pagar

Hay otro dato que permite comprender mejor qué está sucediendo en Junín.

La deuda promedio por deudor disminuyó: pasó de $5,21 millones en junio a $5,12 millones en julio, una caída del 1,73%.

En el caso de los vecinos que se encuentran específicamente en mora, el promedio pasó de $3,51 millones a $3,30 millones, una reducción del 5,98%.

El dato parece contradictorio con el crecimiento de la mora, pero en realidad muestra un fenómeno importante.

El deterioro no se explica porque los mismos deudores estén acumulando cada vez mayores montos, sino porque cada vez más personas ingresan en situación de mora.

En apenas 30 días se sumaron 980 morosos, mientras que el monto promedio adeudado por quienes están en esa situación disminuyó.

Es decir, el problema parece estar ampliando su alcance hacia un número mayor de hogares.

Junín, entre los distritos con mayor morosidad

La situación de Junín adquiere mayor relevancia cuando se la compara con otros municipios de la región.

Los datos correspondientes a junio ya ubicaban a Junín entre los distritos de la Cuarta Sección Electoral con mayores niveles de morosidad.

La ciudad registraba entonces una tasa de mora del 14,23%, mientras que en julio el indicador subió al 14,41%.

El aumento fue de 0,18 puntos porcentuales, una variación que puede parecer pequeña si se observa únicamente la tasa. Sin embargo, cuando se la relaciona con la cantidad de personas afectadas, el panorama cambia: detrás de esa variación hay 980 vecinos más en situación de mora.

Por eso, el número que mejor permite dimensionar el deterioro de julio no es solamente el porcentaje de mora, sino la cantidad de personas que ingresaron en esa condición.

El contraste con la Cuarta Sección

En la comparación regional, Junín aparece como uno de los municipios con mayor volumen de endeudamiento y también entre aquellos con mayores niveles de mora.

La diferencia con otros distritos de la Cuarta Sección se explica, en parte, por el tamaño de la ciudad y de su población. Pero el indicador de mora permite realizar una comparación más significativa porque expresa la proporción de las obligaciones que presentan dificultades de pago.

En junio, por ejemplo, Junín se encontraba entre los municipios más comprometidos de la región, detrás de localidades como Florentino Ameghino, que presentaba una tasa de mora superior.

También se ubicaba por encima de otros distritos importantes de la Cuarta, como Chacabuco, Chivilcoy y Lincoln.

Los nuevos datos de julio muestran que Junín no logró revertir esa situación y, por el contrario, la tasa de mora volvió a crecer.

Pergamino, otra referencia para mirar el fenómeno

El caso de Pergamino también resulta útil como referencia, aunque pertenece a la Segunda Sección Electoral y no a la Cuarta.

Al tratarse de otra de las ciudades importantes del interior bonaerense, su comparación permite poner en perspectiva la situación de Junín y observar cómo el endeudamiento de los hogares se convirtió en un fenómeno que atraviesa distintas regiones de la provincia.

Los datos de julio muestran diferencias importantes.

En Pergamino, la tasa de mora se ubicó en 12,11%, por debajo del 14,41% registrado en Junín. Es decir, la proporción de deuda en situación de mora es menor en Pergamino.

En Junín, sin embargo, el dato de julio deja una señal particularmente fuerte: 11.177 personas se encuentran en situación de mora, sobre un total de 50.059 deudores registrados.

Esto significa que más de una quinta parte de quienes tienen deudas registradas en la ciudad se encuentran en mora.

Una señal de alerta para la economía local

Los números de julio permiten observar una situación que va más allá del simple crecimiento del endeudamiento.

En Junín hay más personas endeudadas, más personas en mora y más dinero en situación irregular.

La deuda total aumentó casi $4.851 millones en un solo mes. La deuda en mora creció otros $1.133 millones y la cantidad de morosos aumentó casi un 10%.

Al mismo tiempo, cayó la deuda promedio, tanto entre el conjunto de los deudores como entre quienes están en mora.

La combinación de estos indicadores permite plantear una hipótesis clara: la presión financiera se está extendiendo a un número mayor de hogares.

No necesariamente se trata de personas que tomaron grandes volúmenes de deuda. El problema puede estar alcanzando también a vecinos con obligaciones menores que, ante la pérdida de poder adquisitivo o el aumento de los gastos cotidianos, encuentran cada vez más dificultades para mantenerse al día.

Julio dejó una fotografía preocupante

La evolución entre junio y julio muestra un deterioro en varios de los principales indicadores.

Junín pasó de 48.216 a 50.059 deudores. Los morosos aumentaron de 10.197 a 11.177. La deuda total pasó de $251.255 millones a $256.106 millones, mientras que la deuda en mora subió de $35.764 millones a $36.897 millones.

Y aunque el promedio adeudado por persona disminuyó, cada vez son más los vecinos que tienen dificultades para pagar.

Ese es probablemente el dato más contundente que dejan las cifras de julio.

La crisis económica, lejos de quedar reflejada solamente en grandes niveles de endeudamiento, empieza a observarse en la cantidad de personas que no consiguen cumplir con sus obligaciones.

En Junín, 980 vecinos ingresaron en mora en apenas un mes.

Y mientras la deuda total ya supera los $256 mil millones, la deuda en situación de mora se acerca a los $37 mil millones.

Los nuevos datos del Mapa de la Deuda dejan así una señal de alerta para la economía local: el problema del endeudamiento no solamente continúa, sino que durante julio alcanzó a más personas.