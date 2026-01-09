Argentino cayó en Junín: El Turco perdió ante Instituto por 76 a 71

La victoria en Chivilcoy había devuelto la ilusión al público pero el Turco perdió frente a Instituto de Córdoba por 76-61. El local se mantuvo en juego hasta el final del tercer período y en el arranque del cuarto la Gloria sentenció el duelo.

Dylan Smith fue el goleador del conjunto de Adrián Capelli con 13 puntos.

El lunes, a las 21 horas, los Azules reciben a Peñarol de Mar del Plata por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

El inicio del encuentro fue parejo, con ambos equipos concentrados en ofensiva y firmes en defensa. En la visita se destacó Javier Saiz, quien dominó la zona pintada y le generó problemas en la marca a Fernando Podestá. El dueño de casa respondió con intensidad y mantuvo la paridad durante los primeros diez minutos. El segundo período marcó un quiebre en el desarrollo.

El conjunto juninense tuvo un pasaje para el olvido, con bajos porcentajes y dificultades para contener a su rival. Los dirigidos por Sebastián González se adueñaron del juego interno con Vicente Garello como protagonista y comenzaron a construir una ventaja. A pesar de algunos buenos momentos de Dylan Smith en ataque, el Turco no logró acercarse y la visita se fue al descanso largo arriba por 42-34.

El trámite no cambió. Instituto se mantuvo ordenado y efectivo, mientras que los dirigidos por Adrián Capelli continuaron sin encontrar respuestas defensivas debajo del aro. La diferencia se estiró a 56-43, reflejando el dominio cordobés.

En el cierre, Argentino intentó reaccionar, pero no tuvo la claridad necesaria para inquietar a un Instituto que manejó los tiempos y cerró el partido con autoridad. Fue victoria de los cordobeses por 76-61, logrando así su segunda victoria consecutiva en la ruta y dejando a los juninenses nuevamente sin festejo en el Fortín de Las Morochas.