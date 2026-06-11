Con una inauguración artística y cultural y con el partido entre México y Sudáfrica, comenzará a rodar la pelota en la Copa del Mundo 2026 de fútbol que se disputará conjuntamente en México, Estados Unidos y Canadá. El partido inicial se disputará en el Estadio Ciudad de México desde las 16 horas.

Llegó el momento. Este jueves se dará el puntapié inicial del Mundial pero previamente, a las 14.30 horas, sucederá el show artístico y cultural que tendrá lugar en el mismísimo estadio Azteca, que será el único en la historia de los mundiales en albergar tres partidos inaugurales. Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla estarán entre los artistas principales y la ceremonia se podrá ver por las señales de DirecTV Sports y TyC Sports.

Luego, a las 16 horas de nuestro país, saldrán al campo México y Sudáfrica para inaugurar el Grupo A.

La Tri será conducida por Javier Aguirre, que comandará al equipo por tercera vez en la competencia ya que con anterioridad había sido el DT en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. En ambas oportunidades se habían vuelto en octavos de final. Con Rafa Márquez como asistente técnico y Guillermo Ochoa en el plantel para disputar su sexto mundial, México espera hacer el “mejor mundial de su historia”, reconoció el entrenador. Además del debut, enfrentarán a Corea y República Checa, en el Grupo A, el 18 y 24 respectivamente.

Enfrente, los sudafricanos vuelven a una Copa tras el 2010, edición en la que fueron anfitriones. Para esta ocasión, el técnico será el belga Hugo Broos, que tomó las riendas del equipo en 2021 y provocó una reorganización con varios juveniles para lograr la clasificación. Está será su cuarta participación y buscarán superar la primera fase de grupos para lograr su mejor actuación.

Por otra parte, a las 23 horas, en Guadalajara, Corea se medirá ante República Checa, en el otro partido del Grupo A.

Foto: FIFA.

Nota: Federico Galván.