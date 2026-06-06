Balerdi se pierde el Mundial

A cinco días del comienzo del Mundial 2026, la cuenta de la Selección Argentina informó que Leonardo Balerdi sufrió “una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina” que afrontará la competencia.

El defensor había llegado recuperándose de una dolencia en ese sector que recrudeció. Así, a diez días del debut, Lionel Scaloni deberá buscar a un reemplazante y el que aparece como una de las primeras alternativas es Marco Senesi, jugador de Bournemouth inglés.