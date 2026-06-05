Qué dice el parte de Fiscalía sobre la causa de muerte del Indio Solari

Ante la muerte del Indio Solari en su domicilio, la UFI 2 de Ituzaingó -con jurisdicción en la zona- dispuso las actuaciones habituales para estos casos. En principio, según el parte difundido, se averiguan las “causales de muerte” de “quien fuera en vida cantata de la banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identificado popularmente como Indio Solari”. El texto agrega que “padecía mal de Párkinson” y que “nada indica o señala otra causa de muerte”.

EL PARTE COMPLETO

“Ante la muerte del Indio Solari en su domicilio, la UFI 2 de Ituzaingó -con jurisdicción en la zona- dispuso las actuaciones habituales para estos casos. En principio, según el parte difundido, se averiguan las “causales de muerte” de “quien fuera en vida cantata de la banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identificado popularmente como Indio Solari”. El texto agrega que “padecía mal de Párkinson” y que “nada indica o señala otra causa de muerte”.

En febrero, sus allegados y familiares habían desmentido, a través de su cuenta de Instagram, que el cantante hubiera sufrido un ACV y aclararon que se estaba sometiendo a chequeos de rigor.

CUÁNDO CONFIRMÓ SU ENFERMEDAD

Hace exactamente 10 años él mismo sorprendía confirmando públicamente por primera vez que le habían diagnosticado Parkinson. Fue en 2016 cuando el músico contó que le habían diagnosticado la enfermedad. Ocurrió inmediatamente antes de comenzar un show en Tandil. Allí se refirió a su estado de salud y a los cambios en la banda que lo acompañaba: “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Párkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida”.

Tiempo después, en 2023, brindó una entrevista con la radio madrileña Mariskal Rock y se refirió nuevamente a la enfermedad que lo estaba deteriorando con el paso de los años: “Es lo que hay, hay que darle batalla. Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”.

Fuente infocielo