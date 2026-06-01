Por el desfinanciamiento del Gobierno nacional, el rector de la UNNOBA alertó que las universidades podrían no iniciar normalmente el segundo cuatrimestre

El rector de la UNNOBA, Guillermo Tamarit, manifestó sus dudas respecto de la posibilidad de que las universidades puedan iniciar normalmente el segundo cuatrimestre de 2026, como consecuencia del desfinanciamiento provocado por el Gobierno nacional: “Objetivamente, y más allá de las medidas particulares que podamos tomar, no creo que en agosto retomemos normalmente las actividades”.

Estas declaraciones fueron realizadas durante la sesión de mayo del Consejo Superior de la UNNOBA. Allí, una vez más, el rector se refirió al conflicto que, desde hace más de dos años, mantienen las universidades nacionales y el Ejecutivo nacional por la falta de presupuesto y la negativa oficial a cumplir con la Ley de Financiamiento de Educación Universitaria. Cabe recordar que esta norma fue sancionada dos veces por el Congreso Nacional y que, a pesar de sus intentos, el Poder Ejecutivo no pudo derogar.

De acuerdo con lo informado por Tamarit, las casas de altos estudios presentaron una medida precautoria para que la Corte Suprema se expida sobre el reclamo que el sector mantiene a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “Que este conflicto haya llegado a la Corte Suprema de Justicia es algo completamente inusual”, consideró el rector, quien explicó que una medida cautelar es un instrumento jurídico para solicitarle a la Justicia que se expida de manera urgente ante un perjuicio que, de lo contrario, sería irreparable.

“Ha habido paro en muchas universidades nacionales y tomas de colegios universitarios, todo lo cual hace peligrar el inicio efectivo del segundo cuatrimestre”, expresó Tamarit.

Luego del informe del rector, el Consejo Superior aprobó distintos expedientes presentados por las áreas de la Universidad. Uno de ellos está relacionado con cursos de capacitación docente desarrollados por el Área de Educación Digital. Al respecto, la consejera Virginia Pasquinelli destacó dos propuestas denominadas “laboratorios”, a las que calificó de “muy novedosas”: “La idea no es solamente impartir conocimiento sino también generarlo. Ambas propuestas están pensadas con un uso responsable y ético de la IA, algo que es absolutamente pertinente para los tiempos que vivimos”.

Otros expedientes tratados y aprobados por el Consejo Superior fueron: