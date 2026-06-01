Megaoperativo policial en Junín: once allanamientos en el barrio La Celeste por un ataque con arma de fuego

Un masivo despliegue de las fuerzas de seguridad interrumpió la madrugada del domingo en el barrio La Celeste, en el marco de una investigación penal por el delito de lesiones leves agravadas. El caso se inició luego de que una persona resultara herida tras sufrir un ataque con un arma de fuego que impactó en uno de sus glúteos.

El procedimiento fue el resultado de un minucioso trabajo coordinado entre los investigadores de la Comisaría Primera y la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial de Junín. Para fundar las órdenes de registro, las autoridades analizaron de forma exhaustiva las filmaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo del Gobierno Local, recolectaron testimonios claves de testigos y desplegaron tareas de campo en el territorio.

Con las autorizaciones otorgadas por el Juzgado de Garantías en turno, se coordinó una fuerza conjunta de grandes proporciones para garantizar el éxito de las irrupciones de forma simultánea. El operativo contó con el personal de los grupos GAD de Junín, Lincoln y Chacabuco, Infantería local, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, el Grupo Motorizado SASU, efectivos del Parque Natural Laguna de Gómez y de la UPPL. Además, se sumaron el Comando de Patrullas, la división de Traslado de Detenidos y personal policial de las comisarías de Los Toldos, Vedia, Lincoln y Arenales.

Durante los once registros domiciliarios, las fuerzas del orden lograron incautar una importante cantidad de elementos de interés para el avance de la causa. Entre los objetos secuestrados se destacan una pistola calibre 22 con sus respectivas municiones, un rifle de aire comprimido, una ballesta y dos equipos de comunicación tipo handy. Asimismo, los agentes incautaron doce dispositivos de telefonía celular y prendas de vestir que coinciden con las utilizadas por el agresor al momento de cometer el ataque investigado.

A pesar del fuerte blindaje policial y la precisión de los allanamientos, los presuntos autores del hecho no se encontraban en las viviendas registradas y no pudieron ser atrapados. Todas las actuaciones labradas y los elementos secuestrados fueron elevados de inmediato a la Fiscalía interviniente, mientras las autoridades continúan con las tareas de inteligencia para dar con el paradero de los prófugos de acuerdo a las directivas judiciales en curso.