Reforma Laboral: Nicolás Gauna advierte que el Decreto 407 deteriora las bases del modelo sindical argentino

El delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y también asesor legal de la CGT Regional Junín, Nicolás Gauna, realizó un análisis jurídico sobre el impacto crítico del recientemente promulgado Decreto reglamentario 407/2026.

En base a la investigación, Gauna sostiene que “la normativa instrumenta una reconfiguración sistémica del derecho colectivo del trabajo en el país, alterando de forma directa principios constitucionales históricos y generando un escenario de extrema vulnerabilidad para la clase trabajadora tanto en el ámbito colectivo como individual”.

En el informe técnico, también señala que “el decreto opera como el brazo ejecutor del fin de la ultraactividad laboral a través de su Artículo 4, el cual fija el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite arbitraria para forzar la renegociación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) vencidos. Al caer esta protección, el estándar de derechos de los trabajadores retrocede masivamente al piso básico de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), perdiéndose conquistas sectoriales históricas y otorgando a las cámaras empresarias una ventaja desproporcionada para presionar por la flexibilización de condiciones”.

"El Decreto 407/26 excede flagrantemente la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo. Al alterar el espíritu de las leyes que pretende reglamentar, incurre en una desviación de poder que lesiona de forma directa e irreversible las garantías constitucionales del derecho colectivo del trabajo en la Argentina", afirmó.

El análisis pormenorizado de la norma expone una estrategia de "asfixia financiera planificada" mediante los Artículos 6 y 7, que unifican todos los aportes sindicales bajo la categoría de cláusulas obligacionales para eliminarlos de forma automática al caducar el convenio.

Asimismo, la reglamentación impone un techo del 2 % a la recaudación solidaria, forzando a los sindicatos a depender casi exclusivamente de la cuota de afiliación ordinaria en un contexto económico de pérdida del poder adquisitivo, lo que induce deliberadamente a la desafiliación individual.

Por último, el estudio advierte sobre severas restricciones a la libertad sindical y al ejercicio de la huelga (Artículos 13, 14 y 15). La norma exige autorización patronal previa para realizar asambleas en horario laboral, introduce penalizaciones matemáticas que extinguen la inmunidad de los delegados que no alcancen el 5 % de los votos, obliga a sostener guardias que neutralizan las medidas de fuerza y faculta a las empresas a solicitar medidas cautelares exprés de exclusión de tutela sindical ante "peligros potenciales", desmantelando la primera línea de defensa legal de las bases de trabajadores.

Por último y ante este escenario de regresividad laboral, Gauna sostiene que las organizaciones gremiales disponen de vías judiciales urgentes para neutralizar los efectos de la normativa: la presentación de Acciones de Amparo Colectivo para suspender el decreto de forma inmediata y el planteo de Inconstitucionalidad basado en la violación del Artículo 99 Inc. 2 y el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).