Crisis del neumático: Pirelli frena su producción y suspende a 650 trabajadores por la caída del consumo

La industria del neumático volvió a tener un episodio de tensión con la paralización de la planta de Pirelli ubicada en el partido de Merlo.



La empresa anunció la suspensión de actividades entre el 15 y el 21 de junio y dejará de operar durante los fines de semana a partir del mes de julio, lo que suma un nuevo capítulo más a la extensa crisis que atraviesa la industria tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, territorio que se ve más afectado por las políticas del gobierno nacional.



En la planta de Pirelli hay aproximadamente 650 trabajadores y denunciaron una caída del 27% en el poder adquisitivo, sobre todo por la decisión empresarial de quitar las jornadas laborales durante los fines de semana, que tenían pago doble.



También alertaron por el fuerte problema de las importaciones que afectan a la industria nacional y que el sector del neumático también sufre.



La situación en Pirelli es tan compleja, que desde 2023 se perdieron más de 700 puestos de trabajo y bajó la producción de aproximadamente 18.000 neumáticos por día a fabricar solamente 4.000 unidades.



La crisis del neumático viene desde hace tiempo, sobre todo con la situación crítica de los trabajadores de FATE, que también sufrieron pérdidas de cientos de puestos de trabajo.