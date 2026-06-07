La despedida del Indio Solari es en Avellaneda: Montan un amplio operativo de seguridad

Luego de horas de expectativa y de las múltiples versiones que circularon desde la muerte de Carlos “Indio” Solari, finalmente se confirmó el lugar donde se realizará la despedida pública del histórico músico. El homenaje tendrá lugar este domingo desde las 11 de la mañana en el Salón Gatica del Parque Domínico, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

La confirmación puso fin a las especulaciones que se sucedieron desde el viernes, cuando la familia del artista anunció que el velatorio sería postergado para permitir la llegada de fanáticos desde distintos puntos del país. Durante las últimas horas se analizaron distintas alternativas, entre ellas el Congreso de la Nación, Tecnópolis y el Estadio Presidente Perón de Racing Club.

Finalmente, el lugar elegido fue el Parque Domínico, oficialmente denominado Parque Los Derechos del Trabajador, un predio público de aproximadamente 10 hectáreas ubicado en el sur del conurbano bonaerense. La ceremonia se desarrollará en el Salón Gatica, dentro del complejo administrado por el Municipio de Avellaneda.

La elección del predio llegó luego de que el Gobierno nacional descartara la posibilidad de realizar la despedida en el Congreso argumentando cuestiones de infraestructura, logística y seguridad. Posteriormente, la administración de Javier Milei ofreció Tecnópolis para llevar adelante el homenaje, aunque esa opción tampoco prosperó.

Según trascendió, para la despedida se desplegará un importante operativo de seguridad. Fuentes oficiales indicaron que entre 700 y 1.500 efectivos podrían participar del dispositivo previsto para ordenar el ingreso y la permanencia de los miles de seguidores que se esperan durante toda la jornada.

En el marco de los preparativos para la despedida masiva, Aubasa informó que este domingo desde las 6 de la mañana no se cobrará peaje en toda la Autopista Buenos Aires-La Plata. La medida fue adoptada debido al velatorio popular del Indio Solari en Villa Domínico y busca facilitar el traslado de los miles de fanáticos que llegarán desde distintos puntos de la provincia y del país para participar del último adiós al músico.