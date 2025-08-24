Encapuchados y armados con un fierro ingresaron en una vivienda y luego de golpear al morador robaron lo que encontraron

Este grave hecho de inseguridad lo vivió un joven de 21 años, que cursa su último año de estudios en la UNNOBA, es oriundo de una localidad de la región y en Junín vive en calle Guido Spano, del Barrio Las Morochas.

Según publica el portal junin24, el hecho ocurrió en la madrugada de este sábado. El joiven se encontraba durmiendo cuando cerca de las 5:00 sintió un ruido y vio que estaban forzando la puerta y dos sujetos, encapuchados y uno de ellos con un fierro en la mano, entraron.

Mediante amenazas y golpes –sobre todo en el rostro–, comenzaron a exigirle la entrega de dinero.

Apenas tenía $10.000 y no se resistió.

Pero indudablemente para ese par de violentos no era suficiente. Querían y exigían más, siempre intimidándolo a golpes mientras la víctima sólo pedía que no lo mataran.

Así se apoderaron de su teléfono celular – I Phone–, la notebook gris marca Exo, una Play Station, prendas, zapatillas.Cuando los delincuentes salieron del inmueble, subieron a una moto y escaparon.

El joven estudiante, como pudo, aturdido por la golpiza, alcanzó a pedir ayuda a un vecino.A partir de allí, la llegada de uniformados, una ambulancia para asistirlo, Policía Científica, persona de la DDI y otra etapa, la de identificar a los delincuentes para que respondan ante la justicia por lo hecho.