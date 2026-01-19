Trágico accidente en Ruta 7: Dolor por las muertes de los juninenses Edgardo y Patricio Barros

La muerte de Edgardo y Patricio Barros provocó una gran conmoción en el barrio al que pertenecían, a través de las redes sociales la Sociedad de Fomento del barrio Almirante Brown, su presidente Julio Miguenz posteó: «No podemos entender la lamentable pérdida de nuestros dos vecinos a quienes vimos crecer. Que en Paz descansen Nino y Pato Barros y que Dios les dé fortaleza a sus familiares».

También desde una Gomería móvil hicieron conocer su tristeza y su acompañamiento a las familias de las víctimas: «Dios los reciba con los brazos bien abiertos queridos colegas, un dolor enorme y mucho que reflexionar en este momento! Una tristeza enorme, se fueron unos grandes amigos y colegas del rubro, que en paz descansen y denle fuerzas a sus familias que la van a necesitar!!! Un placer coincidir con ustedes en esta vida y en el rubro que tanto nos gusta y les gustaba!!! Gomería móvil el Peke acompaña a su familia en este enorme dolor, y les quiere hacer saber en lo que necesiten , no duden!!!».

Fuente y foto laverdad

El trágico accidente ocurrió en la tarde de este domingo en la Ruta 7, a pocos metros del acceso al Centro de Alto Rendimiento del club Atlético Sarmiento cuando Edgardo Seferino Barros (52 años) y Patricio Barros (32 años) circulaban en una motocicleta y chocaron contra un Peugeot 306.

Este trágico accidente se suma al ocurrido horas antes en la misma Ruta 7 cerca de Chacabuco

Las víctimas fatales de ese trágico accidente fueron identificadas como Carlos Eduardo Del Piano, de 71 años, y Teresita Susana Dell’Asta, también de 71 años, domiciliados en la localidad de El Socorro, partido de Pergamino. Ambos perdieron la vida en el lugar del siniestro.

El accidente ocurrió en el Km 207 de la mencionada Ruta 7 a pocos cientos de metros de la conocida "Curva del Sol".

El otro rodado involucrado fue un camión Scania 310, con acoplado jaula marca Ombú, conducido por Mauro Ignacio Ortiz, de 44 años, domiciliado en la localidad de Trenel, provincia de La Pampa, quien resultó ileso.

Con respecto a la mecánica del incidente, se ha constatado hasta el momento que la camioneta se trasladaba en sentido Chacabuco-Junín y por razones que se tratan de establecer, se cruza de carril colisionando de frente con el camión.

Trabajaron en el lugar policía de Chacabuco, de Zonal Vial VIII, personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chacabuco y del SAME.