Controles, droga secuestrada y aprehensiones en las rutas de acceso a Junín

En el marco de los operativos preventivos realizados por el Destacamento Policial de Seguridad Vial Junín, a cargo del Subcomisario Diego Fernández, en colaboración con la Secretaría de Seguridad del Municipio de Junín, se llevaron a cabo controles vehiculares sobre la Ruta Provincial N.º 65 y Ruta Nacional N.º 7, con especial énfasis en la prevención y seguridad vial ante el incremento del tránsito registrado durante el fin de semana largo con motivo de las fiestas de fin de año.

Los procedimientos, desarrollados en distintos horarios y conforme a órdenes de servicio vigentes, permitieron la aprehensión de dos personas mayores de edad, ambos masculinos, con pedidos de captura activos por los delitos de Encubrimiento y Estafa, emitidos por juzgados del Departamento Judicial Mercedes.

Asimismo, durante los controles se labraron actuaciones por infracción a la Ley 23.737, procediéndose al secuestro de sustancias prohibidas, con intervención de la fiscalía correspondiente del Departamento Judicial Junín.

En materia de seguridad vial, se constataron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 13927, realizándose secuestros vehiculares por faltantes de documentación obligatoria, ausencia de VTV y circular con acoplados y tráiler de uno, dos y tres ejes sin homologar. Además, se efectuaron controles conjuntos con organismos provinciales, detectándose irregularidades en la documentación de transporte.

Desde el Destacamento Policial de Seguridad Vial Junín se informó que estos operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida, con el fin de fortalecer la prevención del delito y el ordenamiento del tránsito, contribuyendo a la seguridad de los conductores que circulen por nuestra jurisdicción.

