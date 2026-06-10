Detienen en Junín a un hombre con pedido de captura activo por violencia de género

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad que se encontraba prófugo de la Justicia. El procedimiento se desencadenó a partir de un oficio legal proveniente del Juzgado de Familia Nº 2 del Departamento Judicial local, el cual requería la inmediata localización del sospechoso en el marco de una causa penal por violencia de género.

La captura se consolidó en la vía pública, específicamente en la esquina de las calles 9 de Julio y Lavalle. El resultado positivo fue el fruto de diversas tareas investigativas previas y seguimientos de campo coordinados por los efectivos policiales, quienes lograron identificar al sujeto en dicho punto de la ciudad.

Luego de hacer efectiva la detención, las autoridades policiales se comunicaron con el magistrado a cargo del caso. El Juzgado de Familia interviniente avaló de forma unánime todo lo actuado por el personal de la DDI y dispuso el traslado inmediato del imputado a la sede judicial para continuar con las diligencias de rigor.