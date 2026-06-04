Brutal ataque en el barrio San Antonio: una mujer fue salvajemente golpeada con un rebenque por sus vecinos

Una tarde de extrema violencia se vivió en el Barrio San Antonio de la ciudad de Junín, cuando una disputa vecinal derivó en una feroz agresión colectiva. Según reportó el medio local Junín24, el violento episodio se desencadenó alrededor de las 17:30, luego de que los hijos pequeños de la víctima se encontraran en la vereda jugando con dos perros bulldog francés pertenecientes a una familia de las inmediaciones. Con el correr de las horas, los animales desaparecieron de la cuadra y los dueños se dirigieron directamente hacia la vivienda de la mujer para increparla y exigirle la devolución de las mascotas bajo la firme sospecha de un robo.

La situación escaló de inmediato hacia la agresión física sin permitir ningún tipo de descargo. A pesar de que la propietaria del inmueble les ofreció revisar los registros de las cámaras de seguridad para demostrar que ella no tenía a los animales, los acusadores se negaron a escuchar razones. Una de las vecinas, que ya portaba un rebenque en su poder, comenzó a atacar brutalmente a la joven en el rostro. En cuestión de segundos, al menos siete personas más, entre ellas cuatro hombres y tres mujeres, se sumaron a la agresión generalizada, propinándole golpes de puño y patadas en el suelo hasta dejarla desvanecida.

Ante los gritos de una testigo presencial que temía un desenlace fatal, se dio aviso a las fuerzas de seguridad. Al arribar los patrulleros policiales al sector del conflicto, la numerosa familia agresora se dispersó rápidamente hacia sus domicilios. Una ambulancia del servicio de emergencias médicas debió trasladar de urgencia a la víctima, en estado de semiinconsciencia, hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Abraham Piñeyro, donde ingresó con marcas visibles de rebencazos en la cara, hematomas severos en distintas partes del cuerpo y una hemorragia general.

Actualmente, la causa penal quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, bajo la conducción de la Fiscalía de Junín. La víctima se presentó en la sede judicial para prestar declaración formal y aportar los elementos correspondientes que permitan avanzar con la imputación de los sospechosos, siendo posteriormente evaluada por los peritos del cuerpo de Policía Científica en la Avenida Arias. La justicia dispuso una restricción perimetral de urgencia.

Fuente junin24