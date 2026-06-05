Eficaz despliegue de la DDI Junín: cuatro detenciones clave por violencia de género y desobediencia judicial

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín desplegó en los últimos días una serie de procedimientos que permitieron la captura de cuatro personas con cuentas pendientes ante la justicia. Los operativos, basados en tareas de inteligencia criminal y patrullajes preventivos, se concentraron fuertemente en resolver causas vinculadas a la violencia de género, agresiones familiares, amenazas de muerte y desobediencia a medidas de protección judicial.

Captura en el barrio San Martín por lesiones calificadas

El pasado lunes 1 de junio, efectivos del Grupo Operativo de la DDI Junín dieron cumplimiento a una orden de detención emitida por el Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial local.

A raíz de una serie de tareas investigativas de campo, el personal policial logró interceptar en la vía pública, precisamente en la intersección de las calles General Zapiola y Brasil, a un joven de 23 años. Sobre el sujeto pesaba un pedido de captura activo en el marco de una causa caratulada «Lesiones leves calificadas». Tras la detención, el magistrado interviniente avaló las actuaciones y ordenó el inmediato traslado del ciudadano a sede judicial.

Allanamiento por amenazas graves: secuestran un handy con frecuencia policial

En otro de los procedimientos sustanciados por la DDI, se logró la aprehensión de un hombre de 36 años en el contexto de una investigación por «Amenazas calificadas», con intervención de la UFI N° 1.

La causa se inició a partir de una denuncia online realizada por una mujer ante el Ministerio Público Fiscal (MPF), donde manifestó sufrir hostigamiento constante, violencia familiar y amenazas de muerte dentro de su propio hogar por parte de su cuñado (el imputado) y otros integrantes de su núcleo familiar de manera coordinada. Según la presentación de la víctima, el acusado —quien trabaja en el rubro de la seguridad privada— posee un perfil sumamente agresivo y llegó a amenazarla de muerte utilizando un arma de fuego perteneciente a la empresa para la cual presta servicios.

Asimismo, la denunciante reveló que el agresor utilizaba de forma ilegal un dispositivo de comunicación (handy) para escuchar las frecuencias radiales de la policía, cometiendo así un presunto delito federal contra las telecomunicaciones con el fin de monitorear los movimientos de los patrulleros y evadir el accionar de la justicia.

Luego de constatar la autoría de los hechos, el MPF solicitó una orden de allanamiento para el domicilio del acusado. Al efectivizar la manda judicial, los detectives procedieron al secuestro de un handy color negro marca Baofeng, equipado con dos cargadores y su correspondiente antena. Tras el hallazgo, la Fiscalía avaló la aprehensión del sujeto bajo el Artículo 60 del Código Procesal Penal, mientras que las actuaciones sobre el equipo de comunicación serán remitidas en los próximos días a la Justicia Federal por violación a las leyes de telecomunicaciones.

Detención de un prófugo en la intersección de Cabral y Paraguay

El martes 2 de junio, el personal de la DDI efectivizó una nueva captura ordenada por el Juzgado Correccional N° 2 de Junín, en el marco de la causa caratulada «Lesiones leves calificadas».

Mediante labores de inteligencia criminal, los investigadores establecieron el paradero actual del sospechoso, quien se encontraba prófugo de la justicia. El operativo cerrojo se concretó en la esquina de las calles Sargento Cabral y Paraguay, donde se procedió a la detención de un hombre de 34 años, quien fue puesto de inmediato a disposición del juzgado requirente para las correspondientes audiencias indagatorias.

Violó el dispositivo dual y amenazó de muerte a su ex pareja: detenido en la calle

El último de los procedimientos informados tuvo lugar el miércoles 3 de junio y estuvo a cargo de las patrullas de la DDI en articulación con la UFI N° 4 (liderada por el Dr. Esteban Pedernera) y el Juzgado de Garantías N° 1 (a cargo de la Dra. Analía Italiano).

El caso se inició el pasado 27 de mayo tras la denuncia de una mujer de 37 años contra su ex pareja, un hombre de 40 años. La víctima detalló que cuenta con un Oficio Judicial vigente emitido por el Juzgado de Familia N° 1 de Junín, el cual dispone una medida cautelar de cese de molestias, prohibición de ingreso al domicilio y un perímetro de exclusión de 1.000 metros por el término de seis meses. Debido al alto riesgo del caso, el causante tenía asignado un dispositivo dual activo (tobillera/pulsera electrónica y rastreador) controlado por las centrales de monitoreo.

Sin embargo el denunciado burló el sistema: mientras la víctima se encontraba en su lugar de trabajo (en las inmediaciones de las calles General Arenales y Avellaneda), comenzó a enviarle mensajes intimidatorios a través de la aplicación WhatsApp, propinándole insultos y graves amenazas de muerte, lo que configuró una violación flagrante a la manda judicial. Ante la gravedad de la situación, la justicia activó de inmediato el protocolo de resguardo a la víctima, dándole intervención al Equipo Interdisciplinario de asistencia.

Durante las últimas horas, mientras el personal de la DDI realizaba recorridas de prevención en la jurisdicción, lograron divisar al sospechoso en la intersección de las calles Alicia Moreau de Justo (Ángeles María Rosas) y Teniente Chaves. Tras interceptarlo, se efectivizó su detención en la vía pública bajo los cargos de «Desobediencia, amenazas e infracción a la Ley Provincial 12.569 de Violencia Familiar». La Dra. Cintia Ferrari avaló lo actuado y ordenó su traslado a sede fiscal para la primera audiencia de declaración.

Fuente junin24