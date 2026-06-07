Millonario atraco en la Ruta 7: emboscaron a un empleado lácteo y le robaron más de 30 millones de pesos

El hecho ocurrió en la mañana de este spabado alrededor de las 10:30 horas en la RN 7, a la altura del kilómetros 345, en cercanías de la localidad de Juan Bautista Alberdi.

Según pudo publica Distrito Interior, el conductor, que viajaba en un Toyota Corolla, trabaja para una empresa láctea de San Gregorio. Regresaba hacia esa localidad proveniente de Buenos Aires con una importante suma de dinero, se estima cercana o superior a los treinta millones de pesos.

Aparentemente minutos antes del atraco que sufrió, había estado reunido cerca de la traza nacional con un tambero al que le realizó el pago. Tras continuar viaje, a los pocos kilómetros de Alberdi, una camioneta se le cruzó y obligó a detenerse, siendo abordado por dos sujetos que a punta de armas de fuego lo habrían obligado a descender dejándolo sobre la banquina para huir con el rodado y el botín.

De acuerdo a la trascendido, no habría sido atacado físicamente, sin embargo, habría presentado algún tipo de lesión en la cabeza, cuyo origen no pudo precisarse, según las fuentes consultadas.

A pesar del hermetismo que por estas horas aún pesa sobre el caso, que estaría siendo investigado por la DDI, el vehículo fue hallado abandonado en Iriarte, en cercanías del Museo de esa localidad.

De los malvivientes no se hallaron rastros. Como dato extra se desprende que al momento de los hechos la niebla era espesa y cerrada, lo que hace suponer, puede ser un obstáculo para las cámaras de seguridad.

Fuente y foto distritointerior