Triple choque y espectacular fuga por los campos en la Ruta 188 entre Lincoln y Junín

Una mañana de extrema tensión se vivió este domingo sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 211, tras un grave siniestro vial que involucró a tres vehículos y culminó con una persecución policial. El hecho tuvo lugar en el tramo que conecta las ciudades bonaerenses de Lincoln y Junín, dejando como saldo importantes daños materiales, personas asistidas y una traza completamente colapsada durante horas.

El incidente se desencadenó cuando uno de los rodados embistió por detrás a otro automóvil que circulaba en su misma dirección. El fuerte impacto provocó que este segundo vehículo perdiera el control y terminara rozando a un tercer coche que se desplazaba en sentido contrario, generando una escena de caos sobre el asfalto que involucró a vecinos de las localidades de Lincoln y Florentino Ameghino.

La sorpresa mayor llegó inmediatamente después de la colisión, cuando el conductor señalado como el principal responsable del siniestro decidió abandonar su vehículo en plena ruta. El hombre escapó corriendo a pie y se adentró de forma desesperada en los campos de cultivo aledaños para evitar a las autoridades.

Ante esta situación, el personal del Comando de Prevención Rural inició un rápido operativo de rastrillaje por la zona que permitió localizar e interceptar al prófugo a los pocos kilómetros. En paralelo, dotaciones de Bomberos y ambulancias del SAME trabajaron en el lugar del accidente brindando asistencia médica a los ocupantes de los rodados y despejando la calzada.

El tránsito en la Ruta 188 permaneció completamente interrumpido durante varias horas a la espera de las pericias accidentológicas de rigor. La prolongada interrupción generó un profundo malestar entre cientos de automovilistas y pasajeros de micros de larga distancia, incluyendo familias con niños pequeños, quienes quedaron varados bajo el sol antes de poder reanudar su viaje

Los rodados fueron un Volkswagen Bora, una Renault Duster y un Citroën C4.

La mecánica del triple choque es objeto de análisis y según versiones, al menos dos de los rodados circulaban en una misma dirección.

El saldo fue de tres personas heridas, todos ocupantes del Citroën, quienes para recibir mejor asistencia fueron conducidos en ambulancias del SAME al Hospital Municipal Miravalle de Lincoln.

Fuente junin24

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