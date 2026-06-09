Hondo pesar en Junín por el fallecimiento de un joven de 18 años tras descompensarse en un partido de fútbol

Un adolescente de 18 años sufrió una descompensación mientras jugaba con amigos en el complejo deportivo "La Loba" y fue trasladado de urgencia por el SAME hacia el Hospital Piñeyro, donde no lograron reanimarlo. Era alumno de la Escuela Técnica N° 2 e hijo de una conocida dirigente política local.

Una profunda consternación atraviesa a la comunidad de Junín tras conocerse la trágica muerte de Francesco Sidotti, un joven de 18 años que falleció luego de sufrir una descompensación total mientras disputaba un partido de fútbol reducido con amigos en las instalaciones del complejo "La Loba",

El dramático episodio se desencadenó de manera imprevista en el predio ubicado en las calles Levalle y Alemania. Según los datos recabados, el joven se desplomó repentinamente en medio de la actividad deportiva y quedó completamente inconsciente. Ante la falta de respuesta y la gravedad de la situación, los presentes convocaron de urgencia al servicio de emergencias médicas y a las fuerzas de seguridad.

Minutos después de los llamados de alerta, una ambulancia del SAME arribó al lugar junto con unidades del Comando de Patrullas. El personal médico inició el traslado crítico hacia la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Abraham Piñeyro". Los móviles policiales escoltaron el vehículo de emergencias abriendo paso en el tránsito en un intento desesperado por ganar minutos vitales.

A pesar del rápido despliegue y del esfuerzo de los profesionales médicos en el centro de salud, las maniobras de reanimación cardiopulmonar no lograron revertir el cuadro y se confirmó oficialmente su deceso a causa de un aparente paro cardíaco. Tras el hecho, las autoridades judiciales ordenaron la correspondiente operación de autopsia de rigor para este tipo de casos antes de entregar el cuerpo a su familia.

Francesco Sidotti era un joven muy querido en el ámbito educativo local, habiendo sido alumno de la Escuela de Educación Técnica N° 2 de nuestra ciudad. El impacto de la noticia también repercutió fuertemente en el arco político y social de Junín, ya que el joven era hijo de Gerardo Sidotti y de Laura Battaglino, una reconocida dirigente y ex candidata a intendente por el Partido Obrero a nivel local.

Las muestras de afecto y las condolencias a la familia se replicaron masivamente durante las últimas horas tanto en redes sociales como en los distintos espacios comunitarios. Finalmente, se informó que los restos del adolescente fueron trasladados hacia el Crematorio Rosedal.

Fuente junin24