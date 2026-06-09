Detuvieron a un joven de 22 años tras robar una motocicleta e intentar escapar a pie

Un joven de 22 años fue aprehendido por la policía luego de sustraer una motocicleta en el barrio Emilio Mitre e intentar darse a la fuga a pie por las calles del barrio Mayor López. El hecho comenzó a esclarecerse a partir de un llamado al sistema de emergencias que alertó sobre la presencia de un sospechoso que retiraba un motovehículo de una propiedad ubicada en las inmediaciones de las calles Trabajadores Argentinos y José Mayo.

Efectivos del Comando de Patrullas que realizaban tareas de prevención en la zona activaron un operativo tras recibir la alerta radial. Al notar la proximidad de los patrulleros, el conductor de la motocicleta decidió descartar el rodado en la vía pública e inició una huida corriendo. Los uniformados reaccionaron de inmediato y lograron reducir al sospechoso a los pocos metros de iniciar su escape.

El sujeto aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se labraron las actuaciones legales bajo la carátula de Robo en grado de tentativa. Tanto el detenido como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial local para avanzar con las instancias procesales.

Fuente laverdad