Concejales de La Libertad Avanza Junín se preparan para el Concejo Deliberante y prometen "estudiar cada expediente"

Los concejales de La Libertad Avanza de Junín participaron del “Seminario de Políticas Legislativas PBA – Legislando el futuro de la provincia de Buenos Aires”, una jornada de capacitación integral orientada a fortalecer el trabajo legislativo y la gestión pública en todos los distritos bonaerenses.

El encuentro, organizado por La Libertad Avanza Buenos Aires, incluyó módulos sobre Técnica Legislativa, Educación y gestión de Consejos Escolares, Liderazgo, Comunicación política – de los medios a las redes, Reforma electoral y modernización del sistema de votación, Regionalización y organización administrativa y territorial y Presupuesto público y política fiscal, entre otros ejes.

A lo largo del seminario expusieron especialistas y dirigentes como Charlie Curestis, Florencia Lantella, Miriam Niveyro, Claudia del Valle, Luciano Olivera, Alex Contreras, Geraldine Calvella, Juani Belbis, Karen Reichard, Sergio Tronco Figliuolo, Gonzalo Cabezas, Juanes Osaba, Giselle Castelnuovo, Diego Valenzuela, Diego Furnari, Matías de Urraza, Malena Baro y Alejandro Carrancio.

El cierre estuvo a cargo de Sebastián Pareja, Martín Menem y Karina Milei, quienes remarcaron la importancia de contar con concejales técnicamente preparados para acompañar el cambio que impulsa el gobierno nacional.

“La política se tiene que profesionalizar. No vinimos a ocupar sillas, vinimos a trabajar con seriedad, a estudiar cada expediente y a defender a los vecinos de Junín con herramientas concretas”, señalaron los concejales de La Libertad Avanza Junín tras la actividad.

Desde el bloque local destacaron que la participación en este tipo de seminarios forma parte de una agenda de formación continua, con el objetivo de presentar mejores ordenanzas, controlar con mayor precisión el uso de los recursos municipales y acercar a Junín las reformas y buenas prácticas que se están impulsando en la Provincia y a nivel nacional.

“Todo lo que aprendemos acá lo vamos a traducir en proyectos y en control al Ejecutivo, siempre cuidando el bolsillo del contribuyente y defendiendo las ideas de la libertad”, concluyeron.