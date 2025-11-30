¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Jornada de inter residencias clínicas organizadas por el Colegio de Médicos

Participaron de la misma, profesionales de Junín de forma presencial, y de forma  virtual las residencias de las localidades de San Nicolás, San Pedro y Pergamino.

Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 23:45

El  jueves 27 de noviembre se realizó en el Auditorio del Colegio Médicos de la  provincia de Buenos Aires, Distrito VI  en Belgrano 164  la Jornada de Inter Residencias Clínicas.  Participaron de la misma, profesionales de Junín de forma presencial, y de forma  virtual las residencias de las localidades de San Nicolás, San Pedro y Pergamino.                          

Distintas residencias que abarcan el Distrito VI se presentaron para resolver casos clínicos complejos en equipo.         

 La   Jornada fue organizada por la ESEM (Escuela Superior de Educación Médica) y forma parte de los distintos Cursos y Jornadas que realiza, a lo largo del año, el Colegio Médico de Junín.