Jornada de inter residencias clínicas organizadas por el Colegio de Médicos

El jueves 27 de noviembre se realizó en el Auditorio del Colegio Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito VI en Belgrano 164 la Jornada de Inter Residencias Clínicas. Participaron de la misma, profesionales de Junín de forma presencial, y de forma virtual las residencias de las localidades de San Nicolás, San Pedro y Pergamino.

Distintas residencias que abarcan el Distrito VI se presentaron para resolver casos clínicos complejos en equipo.

La Jornada fue organizada por la ESEM (Escuela Superior de Educación Médica) y forma parte de los distintos Cursos y Jornadas que realiza, a lo largo del año, el Colegio Médico de Junín.