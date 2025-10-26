Elecciones 2025: hasta el mediodía votó el 23% del padrón en todo el país

En el marco de las elecciones legislativas 2025, la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó este domingo que hasta las 12.00 había votado el 23% del padrón electoral . La cifra está por debajo de la participación registrada a la misma hora en 2021, cuando se habían alcanzado los 26 puntos porcentuales.

Hasta las 11.00 de la mañana, el organismo había comunicado una participación del 17%, lo que muestra un crecimiento sostenido en las primeras horas del mediodía. Y la expextativa es que el número crezca, dado el clima frío de las primeras horas de la mañana.

En total, 36.477.204 ciudadanos están habilitados para emitir su voto este domingo 26 de octubre, en una jornada que se extenderá de 8.00 a 18.00. El cierre de las urnas está previsto para las seis de la tarde, y los resultados preliminares se conocerán alrededor de las 21.00.

Primera elección nacional con Boleta Única de Papel

Por primera vez en la historia electoral argentina, la elección se desarrolla bajo el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), implementado en los 24 distritos del país luego de la sanción de la Ley 27.781, aprobada en octubre de 2024.

El cambio busca mayor transparencia, agilidad y equidad entre las fuerzas políticas, además de reducir el volumen de material impreso y simplificar el conteo, argumentaron desde el Gobierno Nacional.

Según la Cámara Nacional Electoral, el tiempo promedio para completar el voto con este nuevo formato es de menos de tres minutos cuando se elige una sola categoría, y de cuatro minutos cuando se vota tanto Diputados como Senadores.

“Se estima que el acto completo, desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira, no supera los cuatro minutos”, precisó el organismo en un comunicado oficial.

“Solo hay que llevar el documento”

El coordinador de Procesos Electorales de la CNE, Manuel Mogni, explicó que el nuevo sistema elimina el uso de sobres y simplifica el procedimiento.

“No va a haber sobres y no hay que llevar nada desde casa, solo el documento. La autoridad de mesa entregará la boleta oficial y un bolígrafo común para marcar la opción elegida”, señaló.

También remarcó que la única boleta válida es la que entrega la autoridad de mesa y que, en caso de error, el votante puede pedir una nueva sin inconvenientes.

“El cuadradito donde se marca la opción es reducido, por eso se recomienda hacer una cruz o tilde pequeña para evitar confusiones”, agregó.

Capacitación y agilidad en el conteo

Desde la CNE destacaron que el modelo se basó en la experiencia de Mendoza, donde la Boleta Única de Papel se había implementado previamente.

“En una primera etapa hubo votos nulos o en blanco por desconocimiento, pero desde la promulgación de la ley nacional se trabajó intensamente para capacitar a la ciudadanía”, señaló Mogni.

El funcionario aseguró además que “están dadas las condiciones para un escrutinio ágil y confiable”, ya que el sistema reduce la cantidad de boletas a manipular y evita errores asociados al formato tradicional.

Qué se elige este domingo

Durante esta jornada electoral, los argentinos eligen 127 diputados nacionales y 24 senadores nacionales, lo que equivale a la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Los comicios se desarrollan con normalidad en todo el país y, de acuerdo con los primeros reportes oficiales, la participación irá aumentando a lo largo del día hasta acercarse a los niveles habituales de elecciones legislativas.