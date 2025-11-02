Cuenta DNI: todos los beneficios y descuentos de noviembre

Noviembre llega con una nueva tanda de descuentos impulsados por el Banco Provincia a través de Cuenta DNI, una de las billeteras digitales más elegidas por las y los bonaerenses para aprovechar beneficios, cuidar el bolsillo y reducir los gastos cotidianos.

En el anteúltimo mes del año habrá promociones en comercios de cercanía, ferias, mercados, carnicerías, supermercados y muchos otros rubros.

El beneficio especial para carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible el sábado 8 de noviembre. Además, durante el fin de semana del 15 y 16, las y los jóvenes de entre 13 y 17 años podrán acceder a un descuento exclusivo en locales gastronómicos.

Uno por uno, todos los descuentos con Cuenta DNI en noviembre