Habrá un horario de verano para el Estacionamiento Medido

Es Fácil, concesionaria del servicio de estacionamiento medido, anunció de manera oficial los nuevos horarios que regirán en el centro comercial y administrativo.

Las nuevas franjas horarias entrarán en vigencia para la temporada estival. Serán de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30; y los sábados, de 9 a 13.

Esta actualización horaria se complementará, aún sin fecha confirmada de inicio, con las recientes modificaciones a la Ordenanza N° 7305/17 aprobadas por el Honorable Concejo Deliberante de Junín.

En la sesión celebrada en el Concejo Deliberante quedó aprobada la modificación en el sistema de estacionamiento medido de la ciudad.

La norma establece que el área única que comprenderá el estacionamiento medido en Junín quedará delimitada por Av. San Martín y Coronel Suárez /Roque Vázquez, entre Quintana /Ramón Falcón y Ataliva Roca/Lavalle. Es decir habrá una reducción.

Por otro lado informaron que los nuevos valores del servicio quedarán establecidos en la próxima ordenanza Fiscal Impositiva, y comenzarán a regir desde el mes de enero de 2026.

En cuanto a los pagos voluntarios por infracciones, los conductores tendrán un plazo de 60 días -no de 20 como hasta ahora- y que habrá importantes descuentos para quienes abonen dentro de las 48 horas inmediatas, lo que pasará a denominarse “Pago flash”.

Todos los residentes en la zona delimitada, que hayan realizado el trámite correspondiente en el municipio, estarán exceptuados del pago en la totalidad de la misma, y no solo en las cuadras anterior y posterior al domicilio certificado ante la comuna.