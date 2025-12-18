La Sociedad de Fomento de Agustín Roca ya comenzó a celebrar la navidad

La Sociedad de Fomento de la localidad de Agustín Roca, en el Distrito de Junín, ya comenzó a celebrar la navidad.

El fin de semana se realizó una jornada alusiva, que contó con la participación de unos 80 niños y niñas, quienes disfrutaron de actividades recreativas y recibieron su regalo anticipado.

Sobre lo acontecido, la presidenta de la Sociedad de Fomento, Ayelén Barile, comentó: “Ofrecimos un festival de navidad para los niños y niñas del pueblo. Se sirvió torta y jugo para las familias, se ofreció un espacio de arte para que los niños pinten y dibujen y un fantástico Papá Noel se acercó y entregó juguetes a cada niño y niña de Roca”.

Completó: “La actividad conto con la presencia de más de 80 niños. Los juguetes fueron obtenidos gracias a la colaboración del Taller de Comedia Musical de Junín, que este año canjeó las entradas del musical El Rey León a cambio de un juguete”.

“Entre todos nos ayudamos y eso representa la solidaridad y el esfuerzo que tratamos de pregonar. La alegría que genera en los niños y niñas la navidad es sumamente emocionante. Haber concretado este festejo para nosotros ha sido una satisfacción enorme”, finalizó.