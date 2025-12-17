Tercera promoción de la Secundaria de la UNNOBA

Se llevó a cabo el acto de egreso de la tercera promoción de la Escuela Secundaria Presidente Domingo Faustino Sarmiento en el que alumnas y alumnos de sexto año recibieron sus diplomas.

Las y los estudiantes, protagonistas de esta ceremonia, estuvieron acompañados por sus familias, tutores, docentes, no docentes, autoridades y comunidad en general.

A lo largo del acto recibieron palabras de despedida de estudiantes de 5° año a través del discurso de Charo Lagoa, mientras que el orador de la tercera promoción de egresados fue Tobías Giménez.

Además, una vez más el rector, Guillermo Tamarit, dirigió unas palabras y les invitó a seguir tres consejos: “Estudiar, estudiar y estudiar”.

También expresó que la educación pública siempre es transformadora y reivindicó la propuesta innovadora de esta escuela con la convicción de que «la educación es la herramienta más importante con la que cuenta una sociedad«.

En su discurso recordó el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918, documento que siempre inspiró a la UNNOBA y su desarrollo. “Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y, de consiguiente, infecunda. Toda la educación es una obra de amor a los que aprenden”.

“Esta frase resume con precisión el espíritu que sostiene nuestra Universidad y a quienes la hacen posible cada día: directivos, docentes, no docentes, tutores, auxiliares. Estamos orgullosos de todos ellos, tanto como de ustedes”, subrayó Tamarit.

Fuente: UNNOBA