Empiezan las paritarias de estatales, docentes y judiciales: la agenda completa

El Gobierno bonaerense convocó para hoy, martes, a los gremios de distintas áreas del Estado para empezar las discusiones salariales de un 2026 que asoma tan o más complejo que el año pasado. La agenda de paritarias estará concentrada en un sólo día: a las 13 es el turno de los docentes, a las 14 el de los estatales enmarcados en la ley 10.430 y a las 15.30 se da la mesa de diálogo con empleados judiciales.

Serán reuniones de aproximiación para “abrir el diálogo y escuchar demandas”, según indicaron desde Provincia ante la consulta de INFOCIELO. Traducido: no se espera que aparezca una oferta de recomposición salarial, al menos hoy.

Algunos gremios como UPCN se adelantaron al pedir públicamente al gobierno de Axel Kicillof que se retomen las negociaciones. El pedido se elevó formalmente con una aclaración que acota el margen de distracción: “Esta Organización Sindical NO da por cerrada la pauta salarial correspondiente al año 2025″, remarcaron de forma explícita en la carta enviada al Ministerio de Trabajo.

Los judiciales no se quedaron atrás. La AJB elevó casi en simultáneo un pedido de reapertura “urgente” de las discusiones salariales. También corren las agujas del reloj para los docentes, frente al desafío de continuar con la racha de 6 años continuos en los que las clases comienzan en tiempo y forma.

Hay que señalar que, a pesar de la buena sintonía política entre la Provincia y los gremios, que se tradujo en negociaciones por los lugares en las listas de candidatos de las elecciones de septiembre y octubre, las bases presionan por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

El cierre de 2025 dejó en ese sentido un sabor amargo entre los gremios: no hubo bono, los aumentos llegaron con demora y los porcentajes otorgados no alcanzaron para compensar la suba de precios. Esa combinación trasladó todas las expectativas a enero, que ahora comienza con reclamos formales y advertencias.

Fuente infocielo