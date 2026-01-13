Los Caligaris encabezan la grilla artística de los carnavales de Lincoln

Lincoln se prepara para una nueva edición del carnaval artesanal, uno de los eventos más convocantes del verano bonaerense. En este marco, en las últimas horas se conoció el listado de los artistas que forman parte de la grilla 2026.

Aunque todavía no está definido qué día se presentará cada uno, la confirmación de los nombres genera una gran expectativa en vecinos y visitantes.

Entre los artistas anunciados se destacan Valentina Márquez y Mario Luis, dos referentes de la música tropical que prometen hacer bailar al público; La Kermesse, que traerá una propuesta relacionada con el rock nacional; Los Caligaris, una de las bandas más esperadas por su impronta popular y su vínculo histórico con los corsos; Rusherking, exponente de la escena urbana actual; y Max Carra, con un show que combina cuarteto y fiesta.

El Carnavalincoln 2026 se celebrará durante dos fines de semana: el viernes 6, el sábado 7, el domingo 8, el viernes 14, el sábado 15 y el domingo 16 de febrero próximos. Como cada año, el evento combinará desfiles, carrozas, comparsas, máscaras artesanales y espectáculos musicales, consolidando a Lincoln como Capital Nacional del Carnaval Artesanal.

En las próximas semanas se espera que la organización confirme el cronograma día por día, además de que brinde mayores detalles sobre la programación y las propuestas que acompañarán cada jornada. Mientras tanto, la grilla ya anticipa seis veladas de festejos, música y corso a gran escala.