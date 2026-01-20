Preocupante: se desploma la actividad metalúrgica en la provincia de Buenos Aires

Un reciente informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), muestra la caída de la actividad metalúrgica en la provincia de Buenos Aires.



De acuerdo con el relevamiento, la producción del sector registró, una vez más, la retracción del sector, exhibiendo en diciembre una caída del 9,2% en territorio bonaerense, el que más se derrumbó en el último mes del año anterior.

Córdoba (-8,6%) y Santa Fe (-7,3%) profundizaron la contracción interanual, consolidando la pérdida de dinamismo, mientras que Mendoza (-2%) y Entre Ríos (-1,6%), tuvieron un descenso más moderado.



En la provincia de Buenos Aires enero había tenido una suba de 2,2%; febrero 0,8%; marzo 0,5%; abril 3,9% y mayo 0,5%. No obstante, a partir de allí el resto del año estuvo en rojo: junio -0,9%; julio -1,4%; agosto -8,7%; septiembre -6,2%; octubre -7,7%; noviembre -5,6% y diciembre -9,2%.



A nivel nacional el panorama no es mejor. Tras una fuerte caída de 7,1% en diciembre en comparación con el mismo mes de 2024 (había caído un 12,1%), el sector completó una baja de -0,9% durante 2025.



Así, el sector metalúrgico sigue operando muy por debajo de sus niveles máximos recientes (-19,8 por ciento), similares a los peores tiempos de la pandemia de Covid-19, en el año 2020.







Además, el informe señala que la utilización de la capacidad instalada profundizó su deterioro ubicándose en 44%, uno de los registros más bajos de la serie histórica. Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial.



“El cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica. Este escenario vuelve indispensable la implementación de una política industrial integral”, advirtió el presidente de Adimra, Elio Del Re.



Por sectores, Maquinaria Agrícola (-8,5%) y Carrocerías y Remolques (1,5%), que habían liderado el repunte del primer semestre, continuaron con una marcada pérdida de dinamismo, con el primer caso profundizando su caída y el segundo dando muestras de desaceleración en su actividad.



El resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso: Fundición (-19,8%), Equipo Eléctrico (-7,1%), Autopartes (-5,8%), Bienes de Capital (-5,4%), Otros Productos de Metal (-5,8%) y Equipamiento Médico (-2,8%) registraron caídas interanuales persistentes, destacándose nuevamente Fundición como el sector más afectado.

