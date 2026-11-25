El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, encabezó en Carlos Casares un encuentro con la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, que reúne a cámaras de comercio, industria, servicios y entidades intermedias de distintos municipios.

De la reunión participaron el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik; el subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio, Néstor Álvarez; el presidente de la Federación, Dardo Dameno; el vicepresidente, Galo Nicolás Gagliano; el secretario, Daniel Reus; y representantes de cámaras de Bolívar, Nueve de Julio, Trenque Lauquen y Junín, entre otros distritos.

“Las cámaras empresariales del noroeste bonaerense nos transmitieron su preocupación por el deterioro de las rutas nacionales y las obras paralizadas. Ese es el modelo de Milei: retirar al Estado de la infraestructura por la que circula la producción, perjudicando a las empresas, a los trabajadores y a las economías regionales”, explicó Katopodis.

Y agregó: “Nos comprometimos a sostener una agenda de trabajo conjunta entre la Provincia y el sector productivo, con diálogo directo y respuestas concretas para mejorar las rutas, los caminos y la infraestructura hídrica y energética. Con el Gobernador Kicillof vamos a seguir trabajando por una provincia que produce, se conecta y crece desde el interior”.

El encuentro tuvo como propósito conocer de primera mano las necesidades del sector productivo y abrir una instancia de diálogo directo para sostener una agenda de trabajo conjunta a mediano plazo. La entidad planteó la importancia de contar con información sobre las intervenciones previstas, su estado de avance y los próximos pasos en cada corredor y localidad.

En materia de infraestructura vial, se abordó la situación de la Ruta Provincial 65 entre Bolívar y Guaminí. La Provincia ejecuta tareas de rehabilitación y conservación que incluyen bacheo, reacondicionamiento de banquinas, limpieza y señalización. Actualmente, los trabajos se concentran en el tramo entre la Ruta Nacional 226, en Bolívar, y Daireaux. Estas intervenciones forman parte de una recuperación por etapas, con el objetivo de avanzar posteriormente en un proyecto integral de repavimentación.

También se analizaron las necesidades de mantenimiento de las rutas provinciales 41, 50, 51 y 86, los accesos a distintas localidades y la continuidad de la Ruta del Cereal. En este último corredor, la Provincia avanza con la pavimentación entre Salazar y Garré y la repavimentación de la conexión con la Ruta Nacional 33.

Asimismo, la Federación solicitó el acompañamiento provincial para canalizar ante los organismos nacionales competentes las demandas sobre la Ruta Nacional 5, un corredor estratégico para el transporte de la producción y la movilidad de la región.

Otro de los ejes fue la gestión del agua y la prevención de inundaciones. Se repasó el estado del Tramo V del río Salado, que se encuentran en proceso licitatorio. Además, se abordó el proyecto del Nodo Bragado, que contempla la ampliación de canales, la adecuación de defensas y la intervención sobre puentes viales y ferroviarios.

Respecto del abastecimiento de agua potable, se analizaron las necesidades de Carlos Casares, 9 de Julio, Pehuajó y 30 de Agosto. Entre las intervenciones previstas se destacó el recambio de aproximadamente 30 kilómetros del acueducto French–Carlos Casares, orientado a reducir pérdidas y mejorar el servicio para 58.600 habitantes. La obra tiene contrato firmado y su inicio está sujeto a la finalización de las gestiones técnicas, los permisos y la liberación de la traza.

Por último, la entidad presentó demandas de infraestructura para el abastecimiento de gas en González Moreno y Carlos Tejedor.

La reunión permitió poner en común las prioridades de las cámaras empresariales y la planificación provincial, con el objetivo de orientar una agenda de infraestructura que mejore la conectividad, la logística y las condiciones para el desarrollo productivo del noroeste bonaerense.