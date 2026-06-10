Lanzaron a la venta los pasajes de tren para vacaciones de invierno

Si sos marplatense y estás planeando viajar a Capital Federal o, estás leyendo desde otro lugar y querés venir a Mar del Plata, el tren sigue siendo uno de los transportes más económicos y ya tiene a la venta sus pasajes hasta el 2 de agosto.

Trenes Argentinos informó que tendrá una tarifa especial hasta mediados de julio, pero se modificará el costo del ticket para las últimas semanas del mes (las cuales comprenden el receso invernal para la provincia de Buenos Aires y CABA).

Cuánto sale el pasaje en tren

La conexión Mar del Plata-Buenos Aires (Plaza Constitución) tendrá la tarifa de $32.000 en primera y $38.400 en pullman los lunes, viernes, sábados y domingos y $25.000 en primera y $30.000 pullman los martes, miércoles y jueves, hasta el 17 de julio.

No obstante, para las vacaciones de invierno, costará $32.000 y $38.400, todos los días. Los precios informados son hasta el 2 de agosto, fecha de finalización del descanso escolar.

Días y horarios del tren

Los servicios que salen desde Plaza Constitución, en Buenos Aires, son de lunes a viernes a las 11.21 y a las 17.08; el regreso desde Mar del Plata puede ser a la 1.11 o a las 13.09. Además, hay un servicio extra que sale los viernes a las 14.17 de Capital Federal y retorna de Mar del Plata los domingos a las 22.53.

Los sábados los trenes salen de Constitución a las 11.33 y 14.32, de Mar del Plata a las 1.11 y 13.22. Los domingos y feriados el horario de viaje es a las 11.06 y 15.03, desde la terminal porteña y a la 1.11 y 12.50, desde la ciudad costera.

Viajes pet friendly

De acuerdo a la reglamentación, las mascotas deberán viajar únicamente entre cabeceras, sin descender en las estaciones intermedias y permanecer durante el trayecto en un transportín cerrado con un tamaño máximo de 48 x 45 centímetros. El viaje será en un asiento contiguo al del responsable de la mascota.

Además, de manera preventiva se deberá contar con la libreta de vacunación (incluyendo vacuna antirrábica vigente), certificado de salud impreso y original, correa, bozal, chapa identificatoria y un kit de limpieza.

Por otro lado, el control de la documentación, la firma del reglamento y la verificación de las condiciones de traslado se realizará durante el preembarque por parte del personal ferroviario. El pasaje para viajar junto a la mascota contará con un valor diferente y estará sujeto a la disponibilidad de cupos. Se podrá adquirir a través de la web de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.