Banco Provincia lanza una batería de descuentos y beneficios por el Día del Padre

El Día del Padre será una de las fechas comerciales más importantes de junio y Banco Provincia anunció una serie de promociones para quienes busquen comprar regalos. La entidad lanzó beneficios que combinan descuentos y planes de pago en distintos canales, con acciones que se extenderán durante varias jornadas del mes.

Entre las propuestas se destaca la financiación disponible en Provincia Compras, la plataforma de comercio electrónico del banco. Del 2 al 5 de junio, las personas usuarias podrán acceder a hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de todas las categorías disponibles en el sitio.

Para utilizar la plataforma es necesario contar con una tarjeta de crédito emitida por Banco Provincia y registrarse con una cuenta personal. La entidad indicó que más de 631 mil personas ya operan en el portal, que desde su lanzamiento concretó más de 3 millones de ventas y tiene a Tecnología y Electro entre los rubros más elegidos.

Los descuentos en comercios por el Día del Padre

Las promociones también llegarán a locales físicos. Los jueves 11 y 18, los viernes 12 y 19 y los sábados 13 y 20 de junio habrá un 20% de ahorro y hasta cuatro cuotas sin interés en indumentaria, artículos deportivos, perfumerías y farmacias adheridas, pagando con tarjetas Visa y Mastercard del banco.

Los clientes que tengan contratados los paquetes Logros o Evolución accederán a un beneficio adicional. En esos casos, el porcentaje de ahorro aumentará hasta el 30%, manteniendo la posibilidad de financiar las compras en cuatro cuotas sin interés.

Además, quienes utilicen Mastercard en los shoppings Alto Avellaneda, Paseo Aldrey, Tortugas Open Mall y Soleil Factory durante las fechas promocionales podrán recibir una mochila de regalo. También continuará una acción especial en Open Sport, Trip y otras marcas adheridas, con 20% de descuento y hasta nueve cuotas sin interés todos los miércoles de junio y julio.