Kicillof presentó un fondo millonario del CFI para financiar a empresas tecnológicas y startups bonaerenses

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este lunes de la presentación del nuevo Fondo de Inversión en Innovación -CFI Innova-, destinado a financiar proyectos que mejoren las capacidades de empresas tecnológicas y startups. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; la presidenta de la Sociedad Fiduciaria de la institución, Cecilia Fernández Bugna; y el responsable del CFI Innova, Bruno Hernández Cravero.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Todos los presidentes del mundo saben que el Estado es una palanca fundamental para poner en marcha proyectos innovadores e impulsar el desarrollo productivo y tecnológico: todos, menos Javier Milei”. “En este contexto, este nuevo instrumento del CFI es indispensable para articular el crecimiento de las empresas de base tecnológica con otros sectores clave de nuestra economía”, agregó.

​“Grandes iniciativas del sector privado quedan truncas por no contar con el financiamiento adecuado: la creación de esta herramienta, junto al trabajo de las universidades y los científicos, llega para seguir potenciando nuestra matriz productiva”, sostuvo el mandatario bonaerense, y añadió: “Mientras el Gobierno nacional va para el lado equivocado, la provincia de Buenos Aires sigue acompañando estas inversiones de capital de riesgo y defendiendo a nuestros investigadores, al empleo nacional y a nuestra soberanía”.

Este instrumento del CFI acompaña a iniciativas tecnológicas de alto impacto, con el fin de que el conocimiento científico se traduzca en mejoras de productividad y generación de empleo calificado. La convocatoria está abierta hasta el 26 de junio y apunta a innovaciones locales en etapa de desarrollo que aún no cuenten con fuentes de financiamiento.

Este fondo se articula con otros instrumentos provinciales como el FITBA, el FONICS y diversas herramientas de la Comisión de Investigaciones Científicas. Al respecto, Costa sostuvo: "Venimos realizando un trabajo fundamental entre la Provincia y el CFI para sostener nuestro sistema científico y articular sus iniciativas con las empresas bonaerenses”. “Tiene un doble mérito llevar adelante estos proyectos en un contexto donde el Gobierno nacional decidió dejar de acompañar a las provincias en sus necesidades de desarrollo productivo, financiamiento e innovación", agregó.

Al respecto, Lamothe subrayó: “Es indispensable organizar, estimular y empujar instrumentos estratégicos que vinculen de manera real al sistema tecnológico con la producción: el sector público nos pidió una herramienta y esta es la respuesta adecuada que brinda el CFI”. En tanto, Bugna remarcó: “Nuestra inversión va a poner el foco en iniciativas que tengan impacto real en problemáticas productivas, sociales y de eficiencia energética en la provincia”.

Durante la jornada, se oficializó el convenio entre el Gobierno bonaerense y el CFI para financiar la 5º convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, con una inversión de $3.500 millones.



Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los subsecretarios de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero; y sus pares de Industria y Pymes, Mariela Bembi; de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza; y el director de coordinación en Consejo Federal de Inversiones, Nicolas Cevela.