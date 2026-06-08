La Provincia vuelve a reunirse con estatales y docentes para definir nuevos aumentos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires retomará esta semana las negociaciones paritarias con los sindicatos que representan a los trabajadores estatales y docentes, en busca de alcanzar un nuevo acuerdo salarial para los próximos meses.

Las conversaciones se reactivan luego de una primera reunión de monitoreo realizada a fines de mayo, instancia prevista en el último entendimiento firmado entre las partes. En aquel encuentro, las autoridades provinciales expusieron la situación económica y financiera de la Provincia, aunque no presentaron una propuesta concreta de actualización salarial.

Cabe recordar que el último acuerdo paritario fue alcanzado en marzo e incluyó un incremento del 9% distribuido en tres tramos.

Según trascendió, las reuniones fueron convocadas para este jueves. En primer término se realizará el encuentro con los gremios docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), mientras que posteriormente será el turno de los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, representados principalmente por ATE y UPCN.

En las próximas semanas también se espera la convocatoria formal a los gremios que representan a los trabajadores de la salud y del Poder Judicial.

Por el momento no se conocen los detalles de la propuesta que llevará la administración de Axel Kicillof. Desde los sindicatos estatales adelantaron que reclamarán una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, afectado por el avance de la inflación en los últimos meses.

Además de la cuestión salarial, los gremios buscan avanzar en otros reclamos vinculados a las condiciones laborales, entre ellos los pases a planta permanente, la derogación de la Resolución 293 y la discusión de un nuevo convenio colectivo de trabajo.