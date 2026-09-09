Adriana Costantini cierra sus dos locales en La Plata y liquida todo su stock

Otra reconocida marca de indumentaria anunció su despedida de La Plata. Adriana Costantini cerrará definitivamente los dos locales que mantiene en la ciudad y City Bell, luego de 14 años de actividad, y puso en marcha una liquidación especial de toda la mercadería disponible.

La firma tiene sus sucursales en Diagonal 74 entre 47 y 48, en pleno centro platense, y en 13B entre 473 bis y Cantilo, en City Bell. Ambos establecimientos dejarán de funcionar y, como parte del cierre, se ofrece la mercadería con importantes descuentos hasta agotar stock.

La decisión fue comunicada por la propia marca a través de sus redes sociales. “Queremos contarles que nos vemos obligados a cerrar nuestros locales”, expresó Adriana Costantini en el mensaje dirigido a sus clientas.

“Nos cuesta despedirnos de ustedes, que nos acompañaron, confiaron y eligieron durante todos estos años. Por eso, queremos agradecerles de corazón por tanto cariño y por haber sido parte de este camino”, agregó la firma.

La marca también confirmó que durante estos últimos días realizará una liquidación especial de todo su stock, invitando a sus clientas a acercarse a los locales antes del cierre definitivo.

El cierre se conoce en medio de una serie de bajas de comercios vinculados a la indumentaria y el calzado en La Plata, en un escenario marcado por dificultades para el sector, caída de las ventas y aumento de los costos. Sin embargo, la empresa no atribuyó públicamente su decisión a una causa específica.

Con 14 años de presencia en la ciudad, la salida de Adriana Costantini representa el cierre de otra marca reconocida que formaba parte del movimiento comercial platense.