¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

provinciales  /  Crisis económica

Adriana Costantini cierra sus dos locales en La Plata y liquida todo su stock

La reconocida marca de indumentaria anunció el cierre definitivo de sus sucursales en La Plata y City Bell, después de 14 años de actividad. La firma comunicó la decisión a través de sus redes sociales y lanzó una liquidación total hasta agotar la mercadería.

Por Redacción

Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 18:20

Otra reconocida marca de indumentaria anunció su despedida de La Plata. Adriana Costantini cerrará definitivamente los dos locales que mantiene en la ciudad y City Bell, luego de 14 años de actividad, y puso en marcha una liquidación especial de toda la mercadería disponible.

La firma tiene sus sucursales en Diagonal 74 entre 47 y 48, en pleno centro platense, y en 13B entre 473 bis y Cantilo, en City Bell. Ambos establecimientos dejarán de funcionar y, como parte del cierre, se ofrece la mercadería con importantes descuentos hasta agotar stock.

La decisión fue comunicada por la propia marca a través de sus redes sociales. “Queremos contarles que nos vemos obligados a cerrar nuestros locales”, expresó Adriana Costantini en el mensaje dirigido a sus clientas.

“Nos cuesta despedirnos de ustedes, que nos acompañaron, confiaron y eligieron durante todos estos años. Por eso, queremos agradecerles de corazón por tanto cariño y por haber sido parte de este camino”, agregó la firma.

La marca también confirmó que durante estos últimos días realizará una liquidación especial de todo su stock, invitando a sus clientas a acercarse a los locales antes del cierre definitivo.

El cierre se conoce en medio de una serie de bajas de comercios vinculados a la indumentaria y el calzado en La Plata, en un escenario marcado por dificultades para el sector, caída de las ventas y aumento de los costos. Sin embargo, la empresa no atribuyó públicamente su decisión a una causa específica.

Con 14 años de presencia en la ciudad, la salida de Adriana Costantini representa el cierre de otra marca reconocida que formaba parte del movimiento comercial platense.

Tags

Tags