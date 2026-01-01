Temporal sorpresa en Bragado y Mechita: Fuertes vientos y corte general de luz dejan daños materiales

Una intensa y sorpresiva tormenta azotó Bragado y la localidad de Mechita, caracterizada por ráfagas de viento extremas y lluvias torrenciales. El fenómeno provocó un corte total del suministro eléctrico en Bragado a partir de las 19:40 horas, con un restablecimiento paulatino cerca de la medianoche.

Las autoridades reportaron importantes daños materiales en Bragado, incluyendo la voladura de un techo en el ejido urbano, además de múltiples árboles y postes caídos. Afortunadamente, el Hospital Municipal San Luis no registró ingresos por lesiones vecinales.

En Mechita también se constataron perjuicios severos. En la Ruta Nacional N° 5, a la altura del km 210, se reportaron daños en el hipermercado mayorista Maxiconsumo, junto con caída de cables y árboles.

